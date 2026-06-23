CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ଘଟଣା; ଆଜି ପୁଣି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ଼
କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତଦନ୍ତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 23, 2026 at 8:51 PM IST
FILE MISSING FROM CMO, ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଗାଏବ ହେବା ଘଟଣା । ପୁଣି ଆଜି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଛି ପୋଲିସ । କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତଦନ୍ତ କରିଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଏସଆଇଟି ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଗତ ୨୦ ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ସିଏମଓରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ସିଏସଓ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଏସଆଇଟି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଘାଏବ ଘଟଣାର ଚାଲିଛି ଛାନଭିନ୍ନ । ଗୃହ ବିଭାଗରୁ ଏହି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏବେ ତୃତୀୟ ମହଲା ଠାରୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଚଳାଇଛି ତଦନ୍ତ । ଘନଘନ ଖାନତଲାସୀ ସହ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ପଚରାଉଚରା । ଗତ ୨୦ ତାରିଖ ପରେ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତଦନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ପଚରାଉଚରା । କେମିତି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଳୟରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଯାଇଥିଲା ଫାଇଲ ତାହାର ହେଉଛି ତଦନ୍ତ । କିଏ ସେହି ଫାଇଲ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ କିଏ ସେହି ବାବୁ ସିଏମଓର ସେହି ଫାଇଲକୁ ରିସିଭ କରିଥିଲେ, ସେଦିଗରେ ଟିକନିଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ । ଆଉ କାହିଁକି ପୁନର୍ବାର ଫାଇଲ ଫେରିନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଟିମ୍ ।
ଗତ ୧୯ ତାରିଖରେ ଏସଆଇଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ସିଏମଓର ବରିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିଲେ । ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସହ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତବିଜ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ନାଇଡୁ କମିଶନ ଓ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଆରଡିସି ରିପୋର୍ଟ ଗାଏବ ଥିବା ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏସଆଇଟି ଗଠନ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପାଞ୍ଚଟି ସଙ୍ଗିନ ଦଫା ଲଗାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CMOରୁ ଫାଇଲ ଗାଏବ ଘଟଣା; ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଏମଓରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫାଇଲ ଗାଏବ ଘଟଣା, ରିପୋର୍ଟ ପୁନଃପ୍ରସ୍ତୁତ ଅସମ୍ଭବ କହିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ନାଇଡୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର