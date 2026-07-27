CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ହଜିବା ଘଟଣା: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 27, 2026 at 8:31 PM IST
CM ORDERS CRIMEBRANCH INVESTIGATION, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି (ସୋମବାର) କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ RDC ଇନକ୍ବାରୀ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜୁନ ୧୦ ତାରିଖରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଣ୍ଡି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BMS) ଦଫା ୩୦୫, ୩୧୬(୨), ୩୩୮(C), ୨୪୧, ୬୧(୨)(ବି)ରେ ମାମଲା (ନଂ.୪୬୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ତେବେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ତତ୍କାଳୀନ ନବୀନ ସରକାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ବିଜେଡି - ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସାଇଲେ । ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟପାଠ, ୬୫ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଓ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ବେସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ କମିଶନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ୨୦୧୨ରେ ଜଷ୍ଟିସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଅଟକିଯାଇଥିଲା । ସେହିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ତଦନ୍ତ କମିଟିର କମିଶନ ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ ଏ.ଏସ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ । ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ ୨୨ ଡିସେମ୍ବରରେ ୨୦୧୫ରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରଯାଇନଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ମାମଲା: ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍, ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ ହାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ-ବିଜେପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର