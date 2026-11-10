ମହାନଦୀର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ: ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ CWC ଅଫିସ ଆଗରେ ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ
ମହାନଦୀର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ଜଳ ବଣ୍ଟନ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛି କିଏ ? CWC ଅଫିସ ଆଗରେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 10, 2026 at 8:20 PM IST
Fight for Mahanadi, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ମହାନଦୀର ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ପୁଣି ତେଜିଲା ଅସନ୍ତୋଷ । ଆଉ ଏଥର ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ (CWC)କୁ ଘେରିଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ CWCର ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ସେହି ତଥ୍ୟ, ଜଳବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବ ଓ ଜଳ ବଣ୍ଟନର ଆଧାର ସାର୍ବଜନୀନ ନହେବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ସନ୍ଦେହ । ମହାନଦୀର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନ୍ଧାରରେ କାହିଁକି ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ମଙ୍ଗଳବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ।
CWCର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ, ଅଣମୌସୁମୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨ ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ୍ ଜଳ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ, ଏହି ତିନି ଦାବି ନେଇ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ନାଗରିକ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି । ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ମହାନଦୀର ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ ସୁରକ୍ଷିତ ନହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ସହ ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜନଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ । କାରଣ ମହାନଦୀ କେବଳ ଜଳ ବଣ୍ଟନର ବିବାଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି, ଜୀବିକା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଶ୍ନ । ତେଣୁ ଦାବି ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ।
ମହାନଦୀର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଉଦ୍ବେଗ, ଜଳ ବଣ୍ଟନର ଆଧାରକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରଶ୍ନ । ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗର ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ହେଲେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ହେବ ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ତାହା ଏଯାଏଁ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗର୍ଜିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ନାଗରିକ ସମାଜ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଛି ବିକ୍ଷୋଭ । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି,CWCର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷୟିକ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଜଳବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ, ଅଣମୌସୁମୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨ ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ୍ ଜଳ ମିଳୁ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କରାଯାଉ ।
ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଭିଯୋଗ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା CWCର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଢାଞ୍ଚା ମହାନଦୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ । ଏହି ଦାବି ନେଇ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ନାଗ ମୋହନଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ । ସ୍ମାରକପତ୍ରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତୁରନ୍ତ ପଠାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ମହାନଦୀର ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ନହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ହେବ । ଅଣମୌସୁମୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ କୃଷକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ସହ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଜନଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ।
CWCର ତଥ୍ୟ, ଜଳ ପ୍ରବାହର ହିସାବ ଓ ଜଳ ବଣ୍ଟନର ପଦ୍ଧତି ସାର୍ବଜନୀନ ନକରି କୌଣସି ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ମହାନଦୀ କେବଳ ନଦୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା । ଏହାର ଜଳ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ଓ ମହାନଦୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ସାଲିସ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ଆଜି ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ପରେ ସମୂହ ଭୁବନେଶ୍ୱର CWC ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅଣମୌସୁମୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କମିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଜଳ ବଣ୍ଟନରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ସହକାରିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଚରଣ ମାଝୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ, କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍. ପାଟିଲ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବୈଠକରେ ମହାନଦୀ ଜଳର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବଣ୍ଟନ ଓ ଦୀର୍ଘଦିନର ବିବାଦର ସହମତିଭିତ୍ତିକ ସମାଧାନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳପ୍ରବାହ, ବିଶେଷକରି ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ଚିନ୍ତା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ନିଜର ଜଳସେଚନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ରଖିଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗର ବୈଷୟିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରରେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ମହାନଦୀର ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଆପୋଷ ସମାଧାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ତାହାର ଆଧାର ଓ ହିସାବ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର୍ ଧରିଛି । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାନଦୀର ଜଳ ଉପରେ ହକ୍ର ଲଢ଼େଇରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ନା ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ? ଏବେ ନଜର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ଓ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଆଲୋଚନାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି ହୋଇଛି ଜଣାଅ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର