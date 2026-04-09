ଏକାଠି ହେବେ ବିଜୁ ଅନୁଗତ; ବିଜୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ପଡ଼ିବ କି ନୂଆ ଦଳର ମୁଳଦୂଆ ?

ଏକାଠି ହେବେ ବିଜୁ ଅନୁଗତ; ବିଜୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ପଡ଼ିବ କି ନୂଆ ଦଳର ମୁଳଦୂଆ ?
ଏପ୍ରିଲ ୧୭ରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ । ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ନାଁରେ ଏକାଠି ହେବେ ବିଜୁଙ୍କ ଅନୁଗତ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 9, 2026 at 9:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଏକାଠି ହେବେ ବିଜୁ ଅନୁଗତ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ନେତା । ବିଜେଡିରେ କଣଠେସା ଓ ବିତାଡ଼ିତ ବିଜୁ ଅନୁଗତ ଏକାଠି ହେବେ । ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ନାଁ'ରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ । ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଲଟିବ ବଳ କଷାକଷିର ମଞ୍ଚ । ଆଉ ଏକାଠି ହୋଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନର ମୁଳଦୂଆ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାବେଳେ ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ସମୟ କହିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏପ୍ରିଲ ୧୭ରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଏକାଠି ହେବେ ବିଜୁ ଅନୁଗତ । ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ନାଁରେ ଏକାଠି ହେବେ ବିଜୁଙ୍କ ଅନୁଗତ । ବିଜେଡିରେ ପ୍ରଭାବ ହରେଇଥିବା ନେତା ଓ ବିତାଡ଼ିତ ବିଜୁ ଅନୁଗତ ଏକାଠି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ । ଓୟୁଏଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କନଭେନସନ ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ ସଭା । ପାଖାଖାଖି ୫ ହଜାର ଲୋକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଆଉ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନର ମୁଳଦୂଆ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ନେତୃତ୍ବ ନେବେ ରାଜସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ ଏବଂ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ।
ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁକୁ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି-ଅମର ଶତପଥୀ
ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଅମର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁକୁ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେଡିର ପୋଷ୍ଟରରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବି କାଢି ଦିଆଯାଇଛି । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ଓ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳ କଣ ହୋଇଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା । ହେଲେ ଆଜି ବି କିଛି ଲୋକ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଚମକେଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ବିଜୁ ଲିଗାସୀକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି । ଲିଗାସୀ ବନାମ ହିପୋକ୍ରାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ଏହି ମହାନ ଜନନେତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ବଡ ଆକରରେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।"
ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛି ବିଜେଡି- ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା
ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ବିଜୁଙ୍କ ଅନୁଗତ ଏକାଠି ହେବା ଓ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନକୁ ବିଜେଡି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ପାଳନ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡି ବିଜୁଙ୍କ ନାଁରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ବିଜୁଙ୍କ ନାଁରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନର ଅପଚେଷ୍ଟାକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ସେହିପରି ବିଜେପି ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଅନୁଗତଙ୍କ ନୂଆ ମଞ୍ଚ ବିଜେପିକୁ ଫାଇଦା ଦେବ ।"
ବିଜୁ ଲିଗାସୀ କେବଳ ନବୀନଙ୍କ ସହ ରହିଛି-ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଲିଗାସୀ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ରହିଛି । ଯାହାର ଫାଇଦା ନବୀନଙ୍କୁ ମିଳିଛି । ଓଡିଶାବାସୀ କେବଳ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ପରିବାରକୁ ବୁଝନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ଭାବେ ନବୀନ ୨୪ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ । ୧୯୯୮ ଓ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ କିଛି ନେତା ଏକାଠି ହୋଇ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ କଥା କହିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଅସଫଳ ହେବେ । ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ କଥା କହି ଅସଫଳ ହୋଇଥିବା ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଲିଗାସୀ କଥା ଜୋରରେ କହୁଛନ୍ତି ।"
ବିଜୁ ଅନୁଗତ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ବିଜେପିକୁ ଫାଇଦା ଦେବ-ରବି ଦାସ
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଅନୁଗତ ଏକାଠି ହୋଇ ଭିନ୍ନ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିକୁ ଫାଇଦା ଦେବ । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ହାତ ମିଳାଇବା ପରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଜେଡିରେ ଥିବା କିଛି ପୁରୁଖା ନେତା ଭିତିରିଆ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ବିଜୁଙ୍କ ଅନୁଗତ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କଲେ, ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଅତୀତରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେଡି ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ସଫଳତା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
