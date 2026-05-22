ମହାରାଜା ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ମାରପିଟ୍; ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ୍ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ, ୩ ଗିରଫ
ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପରଦା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଯୁବକ ନାଚିଥିଲେ । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ହଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 22, 2026 at 10:10 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ମହାରାଜା ସିନେମା ହଲରେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ସିନେମା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ କମେଣ୍ଟ ମାରିବାରୁ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ହଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଯୁବକମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ସହିଦନଗର ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଜଣେ ନାବାଳକ ଓ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ନାବାଳକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବେଲ୍:
ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ହେଲେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସାରଥୀ ନାହକ ଓରଫ ବାବୁ (୨୨) ଓ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ରାଜା ରେଡ୍ଡି (୨୦) । କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ତାକୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଥାନାଧିକାରୀ ସୁଚିତ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ:
ପୋଲିସ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାରାଜା ସିନେମା ହଲରେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଲ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସିନେମା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପରଦା ସାମ୍ନାରେ ନାଚିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ମହିଳା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କିଛି ଦର୍ଶକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ହଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଥରରେ ଆକ୍ରମଣ:
ଏହାପରେ ହଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଜିତ କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ଆଚରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହଲର ସହ-ପରିଚାଳକ ସୁନିଲ କୁମାର ସାହୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ. ସିନେମା ହଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଥରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ହଲ୍ ପରିସରରେ ଚୌକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ପାର୍କିଂରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ପେଲାଠେଲା କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏଥିରେ କିଛି ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସୁନିଲଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ପୋଲିସ ମାମଲା (ନଂ.୨୭୮/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର