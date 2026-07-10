ETV Bharat / state

ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଉପହାର; ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଟି କିସ୍ତିରେ ୧୨ ହଜାର ୬୪ କୋଟି ୮୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

fifth phase of Subhadra will be released on Rakhi Purnima
ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର ଅର୍ଥ ଡିବିଟି (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ।

ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓସିଏସି (OCAC)ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧ କୋଟି ୧୫ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ୬୩୩ଟି ଆବେଦନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୭ ହଜାର ୯୬୬ଟି ନୂଆ ଆବେଦନ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ୧ କୋଟି ୨ ଲକ୍ଷ ୪ ହଜାର ୩୯୬ ଜଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ୫ ହଜାର ୨୭୭ ଜଣ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧ କୋଟି ୧ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୧୧୯ ଜଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।

ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବାକୁ ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟକରଣ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ e-KYC ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୨ ହଜାର ୩୬ଟି ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟକରଣ, ୨୮ ହଜାର ୬୨୧ଟି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ e-KYC ଏବଂ ୩ ଲକ୍ଷ ୫୩ ହଜାର ୫୯ଟି ଫିଲ୍ଡ ଏନକ୍ୱାରି ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି NPCI ମ୍ୟାପିଂ, ପେମେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ୱୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।

ଚାରିଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଛି ୧୨ ହଜାର ୬୪ କୋଟି ୮୬ ଲକ୍ଷ

ବୈଠକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସାମଗ୍ରିକ ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଟି କିସ୍ତିରେ ୧୨ ହଜାର ୬୪ କୋଟି ୮୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୋଟ ୩ ଲକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର ୯୫୩ଟି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୬୮ ହଜାର ୩୯୬ଟିର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ୨୪ ଲକ୍ଷ ୯୨ ହଜାର ୯୧୩ଟି ଆବେଦନକୁ ଫିଲ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୧ ଲକ୍ଷ ୯୩ ହଜାର ୪୦୬ଟି ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ସୁଭଦ୍ରାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା
DEPUTY CM PARVATHI PARIDA
LOK SEVA BHAWAN
SUBHADRA ALLOWANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.