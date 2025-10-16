ETV Bharat / state

8 ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜନଗଣନା, ନଭେମ୍ବର ୩ରୁ ଆରମ୍ଭ

ଜନଗଣନାକୁ ତ୍ରୁଟି ମୁକ୍ତ ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ 'ବ୍ୟାସ ଭାରତ' ମୋବାଇଲ ଆପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

Fifth marine Fisheries Census 2025 to begin6 districts of Odisha from November 3
Fifth marine Fisheries Census 2025 to begin6 districts of Odisha from November 3 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 16, 2025 at 7:58 PM IST

ପୁରୀ: ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପଞ୍ଚମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜନଗଣନା। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡ଼ିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ପଞ୍ଚମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜିବୀ ଜନଗଣନା ୨୦୨୫ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ । ଏହି ଜନଗଣନାକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେରାଇନ ଫିସରିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପକ୍ଷରୁ ୩ ଦିନିଆ ତାଲିମ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେରାଇନ ଫିସରିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କୋଚିରେ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୯ ଜଣ ସୁପର ଭାଇଜରଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି।

ଜନଗଣନାକୁ ତ୍ରୁଟି ମୁକ୍ତ ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ 'ବ୍ୟାସ ଭାରତ' ମୋବାଇଲ ଆପ:

Fifth marine Fisheries Census 2025
Fifth marine Fisheries Census 2025

ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନଗଣନାକୁ ତ୍ରୁଟି ମୁକ୍ତ ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ 'ବ୍ୟାସ ଭାରତ' ମୋବାଇଲ ଆପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ୬ଟି ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ବାସ କରୁଥିବା ତଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ଯିବି ପରିବାରଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରାଯିବ।


୨୦୧୬ରେ ହୋଇଥିଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜନଗଣନା:

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ତାଲିମ
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ତାଲିମ


ସିଏମଏଫଆରଆଇ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତି ୫ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ଗଣନା କରାଯାଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଜାଣିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ୨୦୨୧ରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁ ଗଣନା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ୨୦୨୫ ସର୍ଭେରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।


୨୦୧୬ ମସିହା ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ:

ଜନଗଣନାକୁ ତ୍ରୁଟି ମୁକ୍ତ ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ 'ବ୍ୟାସ ଭାରତ' ମୋବାଇଲ ଆପ
ଜନଗଣନାକୁ ତ୍ରୁଟି ମୁକ୍ତ ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ 'ବ୍ୟାସ ଭାରତ' ମୋବାଇଲ ଆପ


ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୨୦୧୬ ମସିହା ସର୍ଭେରେ ଓଡ଼ିଶା ର ୬ ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୫ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ ପୋତ, ୭୩୯ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗ୍ରାମ, ୧ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୨୨୮ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର, , ୯୨ ହଜାର ୫୬୯ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ପରିବାର,୪୮ ହଜାର ୬୦୧ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର, ଓ ୫ ଲକ୍ଷ ୧୭ ହଜାର ୬୨୩ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା। ସେହିପରି ୪୧ ହଜାର ୨୩୪ ପରିବାର ପକ୍କା ଘରେ, ୭୩ ହଜାର ୯୯୪ କଚା ଘରେ, ୯୯ ହଜାର ୫୬୬ ପରିବାର ୩ ରୁ କମ କକ୍ଷ ରେ , ୮୮ ହଜାର ୮୦୬ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଖାନା ନ ଥିବା, ୨ ହଜାର ୪୨୭ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୧ ହଜାର ୪୦ ଜଣ ମହିଳା ଗ୍ରାଜୁଏସନ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା, ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ପୁରୁଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁପାତ ୯୦୨ ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଚଳିତବର୍ଷ ସର୍ଭେରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। "

ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେରାଇନ ଫିସରିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି
ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେରାଇନ ଫିସରିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାରମ୍ପରିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ସଭାପତି ବାବୁଲା ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, "ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏହି ସର୍ଭେ ହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ। ସରକାର ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍। ଏବେବି ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଭଲ ଡଙ୍ଗା, ବୋଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜନଗଣନା ଦ୍ଵାରା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଢୁଛି କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ, 6 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 24 ଜୀବନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

FIFTH MARINE FISHERIES CENSUS
FISHERIES CENSUS ODISHA
COASTAL AREA OF ODISHA
ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜନଗଣନା
FISHERIES CENSUS

