ଓଡିଶାର ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ୍- ପାୱାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସରରୁ ପାୱାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହବ୍
ପୂର୍ବ ଭାରତର Power Ecosystem Hub’ ରେ ପରିଣତ ହେବ ଓଡିଶା । ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଶିଳ୍ପ ନିବେଶକୁ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : August 6, 2026 at 7:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ୍.. ରାଜ୍ୟ ପାୱାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସରରୁ ହେବ ପାୱାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହବ୍ । ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଶିଳ୍ପ ନିବେଶକୁ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ। ଖଣି ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି, ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଓ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ। କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ସୁଇଚଗିୟର, କେବୁଲ, ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପକରଣ, ଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ପାୱାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବଢାଇବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।
ପୂର୍ବ ଭାରତର Power Ecosystem Hub’ ରେ ପରିଣତ ହେବ ଓଡିଶା । ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ନିବେଶର ଅର୍ଥ କେବଳ ନୂଆ କାରଖାନାରେ ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଛରେ ରହିବ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା । ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ବଜାରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ।
ବୁଧବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ Ieemaର ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ସହ ପାର୍ଟନର ହୋଇ ନିବେଶ ଓ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ।
ଏହି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦିନିଆ IEEMAର ‘Energize Empower East–E3’ର ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ। ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହେଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳିତବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଦିନିଆ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି।
E3ର ଆଲୋଚନା କେବଳ ‘ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ’ ଉତ୍ପାଦନରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ।
ଆଗାମୀ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ପାୱାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ତିଆରି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନରୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ିଉଠେ ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ପାୱାର ସେକ୍ଟରରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବରଂ ନୂଆ ଶିଳ୍ପର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। MSME ପାଇଁ ବଢ଼ିବ ବଜାର। ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନୂଆ ରୋଜଗାର। ଅର୍ଥାତ୍, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିବେଶର ଚାହିଦାକୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ିଉଠିପାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ କିଭଳି ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦିଆଯିବ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ।
ଆଗାମୀ ଦିନର ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରିଡ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ ମନିଟରିଂ, ଅଟୋମେସନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି, ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ..ଏସବୁ ହେବ ଆଗାମୀ ପାୱାର ସେକ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ । ସେଥିପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଢ଼ିବା ହେବ ଆଗାମୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IEEMA ସଦସ୍ୟ ଏସ୍.କେ. ସେନାପତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଦାନୀର ପ୍ରସ୍ତାବ; ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ବିରୋଧ ମୁଦ୍ରାରେ ବିରୋଧୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି