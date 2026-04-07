ଓଡ଼ିଶାରେ ବିମାନ ସେବାର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ: ୨୮ଟି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ର ହେବ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ

ଓଡିଶାରେ 28 ଟି ରହିଛି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଟି ଅପରେସନ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Field inspection of 28 airstrips in odisha to be conducted soon
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 7, 2026 at 7:06 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ୨୮ଟି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା (RCS-Udan) ଅନ୍ତର୍ଗତ ୫ଟି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ 'ଭାଏବିଲିଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡିଂ' (VGF) ସୁବିଧାକୁ ପୂର୍ବର ୩ ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ୫ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଅମରଦା ରୋଡ୍ ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଅମରଦା ରୋଡ୍ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ର ସୁବିଧା ରହିଛି. ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ତୁରନ୍ତ ହେବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଭେ
RCS-ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିବା ୨୮ଟି ଯାକ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ (Team) ତୁରନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଏହି ଟିମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ସ୍ଥିତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ସର୍ଭେ ପରେ RCS ତାଲିକାରେ କିଛି ନୂତନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ର ନାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରେ ।

ଏପ୍ରିଲ ୨୮ରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ ରିପୋର୍ଟ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ ସବିଶେଷ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୨୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିମାନ ସଂଯୋଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ।

ଓଡିଶାରେ 28 ଟି ରହିଛି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ
ଓଡିଶାରେ ଥିବା 28ଟି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଟି ଅପରେସନ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ । ତେବେ ଅମର୍ଦ୍ଦା ରୋଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବଡବିଲ, ବାରିପଦା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚାରିବାଟିଆ, ଗୁଣପୁର, ଗୋପାଳପୁର, ଗୁଡାରି, ହୀରାକୁଦ, ଯାଜପୁର(ସିକିନ୍ଦା), ଜୟପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ଖଣ୍ଡପଡା, କୋଣାର୍କ, ଲାଂଜିଗଡ, ନୟାପଡା, ପଦ୍ମପୁର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ରାଇସୁଆଁ କେଂଧୁଝର, ରଙ୍ଗେଈଲୁଣ୍ଡା, ରାଉରକେଲା, ସର୍ଲାକ, ସାବିତ୍ରୀ ଜିନ୍ଦଲ, ଥିରୁବାଲି, ତୁଷୁରା, ଉତ୍କଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।

