ବଢୁଛି ତ୍ରୁଟି.. ବିଶ୍ୱାସ ହରାଉଛି ପୋଲିସ; ହାତଗଣତି ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ ବଦନାମ ହେଉଛି ବିଭାଗ
ପୋଲିସକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେବାପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 17, 2026 at 5:47 PM IST|
Updated : May 17, 2026 at 6:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିଛିମାସ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିବା ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଉଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା ଓ ଆକ୍ରମଣଜନିତ ଅପରାଧିକ କାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ପୋଲିସକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିକଟରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବଦନାମ ମୁଣ୍ଡାଉଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣି ଟଙ୍କା ଦେଉନାହିଁ। ଏପରିକି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥାନା ହାଜତରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି।
ୱାରେଣ୍ଟି ବଦଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ପୋଲିସ
ୱାରେଣ୍ଟରେ ଜଣକ ନାଁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୋଲିସ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗାଁର ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ପୁରୁଣା ମାମଲା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଧରିବା ବଦଳରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ହୃଷିକେଶଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା। ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।
ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ରାତିଅଧିଆ ଛାଡ଼ିଲା
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ କଦଳୀବନ୍ଧ ଗାଁରେ ଅଜିତ ସାହୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣି ରାତିଅଧିଆ ଛାଡିଥିଲା। ପୋଲିସର ଏହି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅଜିତ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ସଦାଶିବ ଥାନାରେ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ହାତ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ପୋଲିସ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ସମେତ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ଘୋଡାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଧର ମୁହଁରୁ କପଡା ଖୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା ।
ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ, ତତ୍କାଳୀନ ଝାରବନ୍ଧ ଥାନାଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ
ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଘଟଣାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଝାରବନ୍ଧ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶୁକୃ ମାଢିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ ୬ରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ନେଇ ବଡ଼ଗଡ ଏସପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏସପି ଜଣେ ଏଏସଆଇ ସମେତ ୩ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବାରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶୁକୃଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡିଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣି ଟଙ୍କା ନଦେବାରୁ ଏସଡିପିଓ ନିଲମ୍ବିତ
ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣି ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଏସଡିପିଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ। ଏସଡିପିଓ ଜେନା ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଟଙ୍କା ଦେଉନଥିଲେ। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନୀ ଡିଜିପି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଡିଏସପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏସପି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ ଡିଜିପି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୧୬ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡୁନଥିବା, ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏଡିଜିଙ୍କ କାରନାମା ପଦାକୁ ଆସିଲା
ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଣେ ଏଡିଜି ପାହ୍ୟା ଅଫିସରଙ୍କ କାରନାମା ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ୮ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏଡିଜିଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଏପରିକି ସୌମ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏଡିଜିଙ୍କ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ। ତେବେ କିଛିମାସ ତଳେ ଏଡିଜିଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଡିଜିଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କଟକ ଜିଆରପି ଏସପି ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
"ପୋଲିସ ପୋଷାକକୁ ନେଇ ଅହଂକାର ଦେଖାଉଛି"
ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନିରଞ୍ଜନ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, 'ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହେଲେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ନେଇ ଅହଂକାର ଦେଖାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟାୟ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଥାନାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି। କେତେକ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ନିଲମ୍ବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବାକୁ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।'
"ପୋଲିସକୁ କର୍ମନିଷ୍ଠ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଓ ବିବେକବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ"
ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, 'ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଥାନା କିମ୍ବା ଫାଣ୍ଡିକୁ ଆସନ୍ତି। ପୋଲିସଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଥାଏ । ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଶା ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି । ପୋଲିସକର୍ମୀ ଜନତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଛି, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଭରସାକୁ ପୋଲିସ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରିବ, ତେବେ ପୋଲିସ ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ କର୍ମନିଷ୍ଠ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଓ ବିବେକବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଛଡା ମାନବିକତା ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମାନବିକତା ନ ରହିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଦ୍ୱେଷର ପାତ୍ର ହେବ। ଲୋକମାନେ ଭଲପାଇବା ବଦଳରେ ଘୃଣା କରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭଲ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେମାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖରାପ ଗୁଣ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନଜରରେ ଥାଏ। ପୋଲିସକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ପୋଲିସ ଠିକରେ ନ ଚାଲିଲେ ଲୋକମାନେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହେବେ। ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲେ ସରକାର ବଦନାମ ହେବେ' ବୋଲି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
