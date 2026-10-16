ପାର୍ବଣରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ; ୫ ଦିନରେ ୯୫୮ ମାମଲା, ୫.୧୦ କୋଟିର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ, ୪୭୦ ଗିରଫ
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
Published : October 16, 2026 at 10:15 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଅଭିଯାନ ଚଲାଉଛି । ବେଆଇନ ମଦ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚଢ଼ାଉ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିବ । ୫ ଦିନରେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ୫.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମହଜୁଦ, ବିକ୍ରି, ପରିବହନ ଓ ଚୋରା ଚାଲାଣ ସହ ଶୁଳ୍କ ଦିଆଯାଇନଥିବା ମଦ, ନକଲି ମଦ, ସ୍ପିରିଟ୍, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ବେଆଇନ ସାମଗ୍ରୀର କାରବାର ରୋକିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ୪୬ ହଜାର ୨୧୮ ଲିଟର ଦେଶୀ ଚୋରା ମଦ, ୩୯ ଲିଟର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ, ୭୯୫ କେଜି ମହୁଲ ଫୁଲ, ୯୩୧ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ୧୩୫ ଗ୍ରାମ ହେରୋଇନ୍ ଏବଂ ୨୫.୪ ଲିଟର କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ୬୨ଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅଭିଯାନ:
ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନରେ ଆହୁରି ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର କରାଯିବ । ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ବେଆଇନ ମଦ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଆଇନ ସାମଗ୍ରୀର କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଚଢ଼ାଉ ଓ ଯାଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ବାଳ ଅପରାଧ ? NCRB ରିପୋର୍ଟରେ ଉଦବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ, 2020 ତୁଳନାରେ 2024ରେ ଅଧିକ ମାମଲା
କୋରିଅରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ; ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍, ୩୨ ପେଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର