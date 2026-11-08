ଆଜି ଦୀପାବଳି: କାହା ପାଇଁ ଖୁସିର ପର୍ବ ତ, କାହା ପାଇଁ ପେଟପାଟଣାର ସଂଘର୍ଷ
ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଝଲସୁଛି ସହର । ହେଲେ ଉତ୍ସବର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି, କିଛି ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : November 8, 2026 at 10:20 PM IST
STRUGGLE FOR SURVIVAL, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି): ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । କାହା ପାଇଁ ଏହା ହସ, ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସବର ଦିନ ତ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପରିବାରର ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଆଉ ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଦିନ । ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଆଉ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଝଲସୁଛି ସହର । ହେଲେ ଏହି ଉତ୍ସବର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି କିଛି ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ।
ଅସ୍ଥାୟୀ ହାଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଜୀବିକା:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଖୋଲିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ହାଟ । କିଏ ମାଟି ଦୀପ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ବାଣ, କଦଳୀ ଓ ଆଖୁ ଗଛ ସହ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛି । କାହାର ଆଖିରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାରର ଆଶା ତ ଆଉ କାହା ମନରେ ପରିବାର ପାଇଁ ଦିନକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଚିନ୍ତା । ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ ।
ପାରମ୍ପରିକ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା:
ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିବାକୁ ବସିଛି ପାରମ୍ପରିକ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା । ମାଟି ଦୀପର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ । ଫଳରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମାଟି ଦୀପ ତିଆରି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା କୁମ୍ଭାର ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ । ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ତିଆରି କରିଥିବା ଦୀପ ବିକ୍ରି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆଶା ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ।
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି କେବଳ ଆଲୋକର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଜଗାରର ଏକ ସୁଯୋଗ । ହେଲେ ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଭିତରେ ସେହି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତଥାପି ମନରେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଣିଷମାନେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ହାତରେ ଦୁଇ ପଇସା ଥିବ । ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳିବ, ପରିବାର ସହ ଟିକିଏ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିପାରିବେ ।
ଆମ ପରମ୍ପରା ଦୀପାବଳି:
ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରିୟା ହୋତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଦୀପର ମହୋତ୍ସବ । ଦୀପାବଳି ଶବ୍ଦଟି ଭିତରେ ହିଁ 'ଦୀପ'ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଓ ମହତ୍ତ୍ବ ଲୁଚି ରହିଛି । ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ ବା ବିଦ୍ୟୁତିକ ଆଲୋକ ଆସିଗଲାଣି । ତଥାପି ମାଟି ଦୀପର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ଆଜି ବଜାରକୁ ମାଟି ଦୀପ କିଣିବାକୁ ଆସିଛୁ । ଘରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ । ଯେପରିକି ବଡ଼ବଡୁଆଙ୍କୁ ପାଇଁ ଦୀପ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା । ଏଥିପାଇଁ ଆମର ମନରେ ପ୍ରବଳ ଖୁସି ଅଛି ।"
ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଭେଣ୍ଡର ଏବଂ କାରିଗର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଯେହେତୁ 'ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍' ଅଭିଯାନର ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୀପ କିଣି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, " ବୋଲି ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରିୟା ହୋତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଦୀପ କାରୀଗର ଗୌରହରି ରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବର୍ଷସାରା ମାଟିରୁ ହାଣ୍ଡି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁ । ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ତିଆରି କରି ଭବାନୀପାଟଣା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁ । ଆମେ ଗତ ୨-୩ ଦିନ ଧରି ଏହି ଦୀପ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ବିକ୍ରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁ । ବଜାରରେ ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିନାହୁଁ । ତେଣୁ ଦୀପାବଳିରେ ସମସ୍ତେ ମାଟି ଦୀପ କିଣୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ୧୦୦, ୨୦୦ ଲେଖାଏଁ ଦୀପ କିଣି ନେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମା' ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଜନସମୁଦ୍ର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏସପି, ନିୟୋଜିତ ହେବ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି)