Holi 2026: ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାଳିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଟିପ୍ସ

ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କଡା ରସାୟନ ତଥା କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ତ୍ୱଚା, କେଶ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବେଶ୍ କ୍ଷତିକାରକ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ଚାହିଦା ବେଶ୍ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାଳିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବିଶେଷ ଟିପ୍ସ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 1, 2026 at 1:08 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି । ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ହୋଲିରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତ୍ୱଚା, କେଶ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଦି ବିଷୟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିଛି ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ପାଳନ ବେଳେ କିପରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଖବରରେ ଜାଣିବା...

ବଢୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ଚାହିଦା:
ଆଉ ଦିନକର ଅପେକ୍ଷା ମାତ୍ର । ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ । ଏହି ପର୍ବରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ପରସ୍ପର ସହ ରଙ୍ଗ ବା ଫଗୁ ଖେଳି ଆନନ୍ଦ ମନାଇଥାନ୍ତି । ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗର ପସରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେଣି l ହେଲେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କଡା ରସାୟନ ତଥା କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ତ୍ୱଚା, କେଶ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବେଶ୍ କ୍ଷତିକାରକ l ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ବିନା କେମିକାଲ ହର୍ବାଲ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ବଜାରକୁ ଆସିଛି । ଏଥିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପିଚକାରୀ ସହିତ ବନ୍ଧୁକ ଆସିଛି । ଜଣେ ରଙ୍ଗ ବେପାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର ଆମେ ଅଧିକ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ଆଣିଛୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ । ବଜାରରେ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ l ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗର ଚାହିଦା ରହିଛି । ତେଣୁ ଆମେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ନେବା ପାଇଁ l ସେହିପରି ଫଗୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମେ ରଖିଛୁ l ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧମୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ରହିଛି l"

ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ରାସାୟନିକ ଏବଂ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲୁ l ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, ପତ୍ର, ମାଟିରୁ ତିଆରି ଉପାଦାନରେ ରଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଉଥିଲା l ବଜାରର କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହଇରାଣ ହେଲେ l ଏହା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ଚାହିଦା ବଢୁଛି ଓ ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି । ବଜାରରୁ ରଙ୍ଗ କିଣୁଥିଲେ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଯାଞ୍ଚ କରି କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ବେଳେ ଏହି ସବୁ ସତର୍କତା ପାଳନ କରନ୍ତୁ...ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
  1. ରୋଗୀ ଓ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ
  2. ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ
  3. ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାନ୍ତୁ
  4. ଚର୍ମ, ଶ୍ବାସ ରୋଗୀ ନିଜର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ
  5. ମୁହଁ ଓ ଆଖିରେ ରଙ୍ଗ ନ ପଡିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ

ରଙ୍ଗ ଛଡାଇବା ବେଳେ ସତର୍କତା:
ରଙ୍ଗ ଖେଳି ସାରିବା ପରେ ରଙ୍ଗ ଛଡାଇବା ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଥାଏ । ଏହାକୁ ଛଡାଇବା ପାଇଁ ଜୋରେ ବଳପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ଆଗରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ମଶ୍ଚରାଇଜର କିମ୍ବା ଭେସଲିନ ଲଗାନ୍ତୁ । ରଙ୍ଗ ନ ଛାଡିଲେ ବେଶି ରଗଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

