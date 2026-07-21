ETV Bharat / state

ନୟାଗଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ଚିନ୍ତା, ମିଳୁନି ସାର ବଢିଛି ଦର

ସରକାରୀ ମୁଲ୍ୟ ଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣା ଚଢା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ୟୁରିଆ ସାର । ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୁଳ । ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

Fertilizer scarcity in Nayagarh
ନୟାଗଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ଚିନ୍ତା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 21, 2026 at 9:35 AM IST

|

Updated : July 21, 2026 at 11:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ: ଜମିରେ ପାଣି ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଭାପୁର, ଖଣ୍ଡପଡା, ଗଣିଆ, ଦଶପଲ୍ଲା, ନୂଆଗାଁ, ଓଡ଼ଗାଁ, ରଣପୁର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଧାନ ବୁଣା ରୁଆ ଏବଂ ବଛା କାଦୁଅ ବେଉଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଜମିରେ ପାଣି ହେବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ୟୁରିଆ ସାର ଟେନସନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ।

ନୟାଗଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ଚିନ୍ତା (ETV Bharat Odisha)

ସରକାରୀ ମୁଲ୍ୟ ଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣା ଚଢା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ୟୁରିଆ ସାର । ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୁଳ । ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ସାର କିଣି କେମିତି କରିବେ ଚାଷ । ୟୁରିଆ ସାରର ସରକାରୀ ମୁଲ୍ୟ 266 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ସେଥିରେ ପୁଣି ନାନୋ ସାର ଦେଇ । ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଚାଷୀ ପ୍ରଭାତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମକୁ ଗତବର୍ଷ ଠିକ ପରିମାଣରେ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଅଧିକ ଦରରେ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ କମ ଦରରେ ଆମକୁ ସାର ମିଳୁ’’ ।

ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଇ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନାନୋ ୟୁରିଆ ପଟାଶ ସାର

ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନାନୋ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଗ୍ରୋମର ଓ ପଟାଶ ସାର ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅରାଜି ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁ ନାହିଁ ୟୁରିଆ ସାର । ଏଭଳି ମନମାନି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଲର ମାନେ । ୟୁରିଆ ସାର ବିକ୍ରି ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ନାନୋ ଏବଂ ପଟାଶ ଗ୍ରୋମର ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ସାର ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 18 ଶହ ରୁ 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ସେଥିରେ ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳୁ ନାହିଁ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ୟୁରିଆ ସାର ବସ୍ତା 7 ଶହ ରୁ 1000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାର କଳା ବଜାରୀ ପଛରେ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜମିରେ ରୁଆ ବେଉଷଣ କାଦୁଅ କାମ ଚାଲିଥିବାରୁ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ୟୁରିଆ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ରହିଥିବା ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

ଚାଷୀ ଗୋଲେଖ ବିହାରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମେ ପିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଉନୁ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋସାଇଟିରୁ ଆମକୁ ମିଳିନି । ଧାନ ରୁଆ ହେଲାଣି । ଯଦି ଆମେ ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ପିଡିଆ ଆଣୁଛୁ ତେବେ ପଟାସ , ନାନୋ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମକୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସୋସାଇଟି ସାର ପିଡିଆ ଯୋଗାଉ’’ ।

ସାର କଳାବଜାରୀ ନେଇ 22 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ

ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 8 ହଜାର 8 ଶହ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ସାର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 4 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ମିଳିଥିବା କୃଷି ବିଭାଗ କହିଛି । ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁରିଆ ସାରର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବାରୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ୟୁରିଆ ସହ ନାନୋ ସାର ମିଶାଇ ଜମିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ 391 ଜଣ ଡିଲର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସାର କଳା ବଜାରୀ ବିକ୍ରି ନେଇ 22 ଜଣଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ମଗା ଯାଇଛି । ଜଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା କୃଷି ବିଭାଗ କହିଛି।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିକୁ 60% ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଲରଙ୍କୁ 40% ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଫେଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିକୁ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଲର ମାନେ ସିଧାସଳଖ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ସାର କିଣି ସରକାରୀ ମୁଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ମୃତ୍ତିକା ବିଭାଗ ସହକାରୀ ନିର୍ଦେଶକ ନଭେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ 24,695 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ 8,135 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟରେ ଗଛିତ ରହିଛି। ସରକାରୀ ମୁଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲର ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ୟୁରିଆ ସାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାର ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ଡିଲର ନିୟମ ଅମାନ୍ୟ କରି ସାର ସାର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ’’ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ: ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କୃଷକ ସଂଗଠନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ସୋଲପଟା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଅଭିଯୋଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ



Last Updated : July 21, 2026 at 11:16 AM IST

TAGGED:

NAYAGARH FERTILIZER CRICIS
FERTILIZER CRISIS FARMER TENSION
NAYAGARH FARMER PROBLEM
ନୟାଗଡ ସାର ଅଭାବ ଦର ବୃଦ୍ଧି
FERTILIZER SCARCITY NAYAGARH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.