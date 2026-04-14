Femina Miss India 2026: ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୮ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ, ଭାଗ ନେବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୩୦ ସୁନ୍ଦରୀ
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିବା ଆୟୁଷୀ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି,"ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।" ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ ।
Published : April 14, 2026 at 10:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: Femina Miss India 2026ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୮ରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ୩୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ରାଜଧାନୀରେ ପେଜେଣ୍ଟର ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଆୟୁଷୀ ପଣ୍ଡା । ତାଙ୍କର କହିବା ହେଲା ଯେ, "ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ । ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ"। ଗ୍ଲାମର୍ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମଝିରେ ଆୟୁଷୀଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାରମ୍ପରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ।
ଏହା ସହିତ ଏପ୍ରିଲ ୧୮ ତାରିଖରେ କିଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୬୧ତମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ୩୦ ଜଣ ରାଜ୍ୟ ବିଜେତା କିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024 ନିକିତା ପରୱାଲ୍ । ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହମତି କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ।
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥାନ୍ତି । ଖୁସିର କଥା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ହେରିଟେଜ୍ ୱାକ୍ କରିବେ ।
ଏନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିବା ଧନୁଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରିଛୁ । ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛନ୍ତି । ଦହିବରା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦହିବରା ଖାଇବି । ବହୁତ ଖୁସି ଯେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଣାର୍କ ଓ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ।"
ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କରୁଥିବା ଆୟୁଷୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ । ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆୟୁଷୀ ପଣ୍ଡା ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଏ ଲାଇନକୁ ଆସିପାରିବେ । କାରଣ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମନେ 7-8 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ଥିଲା । ଯାହା ମୁଁ ଜିତିଥିଲି । ଯଦି ମୁଁ କରିପାରୁଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର