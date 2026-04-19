ଓଡ଼ିଶାର କଳା କାରିଗରୀକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ .. ଓଡ଼ିଆ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ବଲିଉଡ କଳାକାର

ଓଡିଶା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା । ଏଠାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉ ଏମିତି କହି ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Bollywood artist praised the artistry
ଓଡ଼ିଶାର କଳା କାରିଗରୀକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବଲିଉଡ କଳାକାର
Published : April 19, 2026 at 8:13 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚମକିଲା ଓଡିଶା..ମନମୋହିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ବଲିଉଡ ତାରକା ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା । ଓଡିଶା ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ..ଏଠିକା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ...ଏଠିକାର ଖାଇବା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ..ଏମିତି ଅନେକ କଥା । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଚାଲିଥିବା 61 ତମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026 ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୋଆର ସାଧ୍‌ବୀ ସତୀଶ ସୈଲ । ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର କିଟ୍‌ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ । ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସାଧ୍‌ବୀ । ସେହିପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ ଅପ୍‌ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପାୱାର, ଦ୍ବିତୀୟ ରନର୍ସ ଅପ୍‌ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଦ୍ବୈତା ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାର କଳା କାରିଗରୀକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବଲିଉଡ କଳାକାର (Etv Bharat)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଓଡିଶା ଓଡିଶାକୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବଲିଉଡ ତାରକା ଓ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବୀ । ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଖୁବ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡିଶା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା । ଏଠାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉ । ବିଶେଷକରି ଏଠିକା ନାରୀ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେଣି । ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି । ଏ ନେଇ ଓଡିଆ କଳାକାର ଓ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କଳାକାର ।

Bollywood artist praised the artistry
ଓଡିଶା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ, ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ-ଜିନତ ଅମାନ (Etv Bharat)



ଓଡ଼ିଶାର କଳା କାରିଗରୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଖୁବ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ସମୃଦ୍ଧ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଟେରେନ୍ସ ଲୁଇସ କହିଛନ୍ତି, 'ଓଡିଶାର କଳା କାରିଗରୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଖୁବ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ସମୃଦ୍ଧ । ଆଜିକା ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲେଣି । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅପହଞ୍ଚ ତଥା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ । ମହିଳାଙ୍କ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ।'

Bollywood artist praised the artistry
ଓଡିଶାର କଳା କାରିଗରୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଖୁବ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ସମୃଦ୍ଧ-କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଟେରେନ୍ସ ଲୁଇସ (Etv Bharat)
ସେହିପରି ବଲିଉ଼ର ଲୋକପ୍ରିୟ ତାରକା ଜିନତ ଅମାନ ଓ଼ଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି , 'ଓଡିଶା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ, ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ । ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶା ଆସିଥିଲି । ପୁଣି ଥରେ ଆସିଥିବାରୁ ଖୁବ ଖୁସି ଲାଗିଲା ।'ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରକର କହିଛନ୍ତି, ' ଏପରିି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ଓଡିଶା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ । ଏଭଳି ଆହୁରି ବଡ ବଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ହେଉ । ଓଡିଶା ବହୁତ ଭଲ ରାଜ୍ୟ । ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାଥନା କରିବି, ଓଡିଶାରେ ଏଭଳି ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ।'
Bollywood artist praised the artistry
ଓଡିଶା ବହୁତ ଭଲ ରାଜ୍ୟ, ଏଭଳି ଆହୁରି ବଡ ବଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ହେଉ- ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରକର (Etv Bharat)
'ଓଡିଶାର ଖାଇବା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ'

ସେହିପରି ମଡେଲ ବର୍ତ୍ତିକା ସିଂ କହିଛନ୍ତି , 'ଓଡିଶାର ଖାଇବା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ । ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ପାଇସ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ମୋର ପାଲକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ । ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ରହିଛି । ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।'

Bollywood artist praised the artistry
'ଓଡିଶାର ଖାଇବା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ- ମଡେଲ ବର୍ତ୍ତିକା ସିଂ (Etv Bharat)
ଏ ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଏହି ମଡେଲ ଲାଇନ୍ସକୁ ଆସିବାରେ ଦେଖେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ । ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଏହି ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଛି । ହେଲେ ଆଜି ଏହା ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ।' ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅର ଗଢୁଥିବା ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଅର୍ଚ୍ଚିତା କହିଛନ୍ତି, 'ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଲାଇନରେ ଆଗକୁ ଯିବ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ । ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ । କଷ୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Bollywood artist praised the artistry
ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ । କଷ୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ-ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

