ଓଡ଼ିଶାର କଳା କାରିଗରୀକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ .. ଓଡ଼ିଆ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ବଲିଉଡ କଳାକାର
ଓଡିଶା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା । ଏଠାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉ ଏମିତି କହି ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 19, 2026 at 8:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚମକିଲା ଓଡିଶା..ମନମୋହିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ବଲିଉଡ ତାରକା ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା । ଓଡିଶା ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ..ଏଠିକା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ...ଏଠିକାର ଖାଇବା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ..ଏମିତି ଅନେକ କଥା । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଚାଲିଥିବା 61 ତମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026 ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୋଆର ସାଧ୍ବୀ ସତୀଶ ସୈଲ । ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର କିଟ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ । ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସାଧ୍ବୀ । ସେହିପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ ଅପ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପାୱାର, ଦ୍ବିତୀୟ ରନର୍ସ ଅପ୍ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଦ୍ବୈତା ହୋଇଛନ୍ତି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଓଡିଶା ଓଡିଶାକୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବଲିଉଡ ତାରକା ଓ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବୀ । ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଖୁବ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡିଶା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା । ଏଠାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉ । ବିଶେଷକରି ଏଠିକା ନାରୀ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେଣି । ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି । ଏ ନେଇ ଓଡିଆ କଳାକାର ଓ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କଳାକାର ।
ଓଡ଼ିଶାର କଳା କାରିଗରୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଖୁବ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ସମୃଦ୍ଧ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଟେରେନ୍ସ ଲୁଇସ କହିଛନ୍ତି, 'ଓଡିଶାର କଳା କାରିଗରୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଖୁବ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ସମୃଦ୍ଧ । ଆଜିକା ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲେଣି । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅପହଞ୍ଚ ତଥା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ । ମହିଳାଙ୍କ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ।'
ସେହିପରି ମଡେଲ ବର୍ତ୍ତିକା ସିଂ କହିଛନ୍ତି , 'ଓଡିଶାର ଖାଇବା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ । ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ପାଇସ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ମୋର ପାଲକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ । ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ରହିଛି । ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
