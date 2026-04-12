ମାନସିକ ଚାପରୁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ! ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଛାତ୍ରୀ
ଘରେ ବାପା ମା ନଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : April 12, 2026 at 9:05 AM IST
ଗଜପତି: ଜୀବନ ହାରିଲେ ପିଜି ଛାତ୍ରୀ । ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘର ଉପର ମହଲାରୁ ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ଖଞ୍ଜାସାହି ନୂଆବସ୍ତିରୁ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରମହଲା ଘରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା-ମା' ଘରେ ନଥିଲେ । ମଝି ମହଲାରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏନେଇ ଘରମାଲିକଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡିବ କାରଣ:
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସହ କାହାର ମତାନ୍ତର ନଥିଲା ବୋଲି ପରିବାରବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଥାନାଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂପତି କହିଛନ୍ତି ।
ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଘରର ଭଡ଼ାଟିଆ ଓ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇଥିଲି । ଆମେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଝିଅଟି ଘରେ ଏକା ଥିଲା । ସେ ପାଠପଢାରେ ଭଲ ଥିଲା ।"
ଆଜି ବାହାରିବ ପରୀକ୍ଷାଫଳ:
ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ SKCG ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପଢ଼ୁଥିଲେ । ଆଜି(ରବିବାର) ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି