ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହିଳା ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ଓ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳିଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି ମୃତ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ପ୍ରିନ୍ସପାଲ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର । ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 21, 2026 at 4:25 PM IST

ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲା ବିଚ୍ ବଜାର । ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ଛକ ଠାରୁ ୧୮ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଖରେ । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଧନାପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ୟାସୀ ଦାସ (୫୦) ଓ ଗୁରୁତର ମହିଳା ହେଲେ କଳମାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କାଦମ୍ବିନୀ ରାଉତ (୬୦) ।

ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ, ସେ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ସହ ଏକ ବାଇକ ଯୋଗେ କଳମାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକ ତଥା ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ରାଉତଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ କୁ ଯାଉଥିଲେ । ମାତ୍ର ସ୍କୁଲ୍‌ ରୁ କିଛି ଦୂର ୧୮ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି ସନ୍ୟାସୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ କାଦମ୍ବିନୀ ରାଉତ ରକ୍ତ ଜଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଖବରପାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଲିକ ଡା ବିଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ବାଲେଶ୍ବର ପୋଲିସ ଓ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ କୁକୁର ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହଠାତ୍ ତେଲଙ୍ଗାନା କଟୁରୀ, ଖଣ୍ଡା, ଭୁଜାଲିରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସେମାନେ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣ ପଛର କାରଣ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ଘଟଣା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ମ ନଜର ରଖିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

