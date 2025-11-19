କଟକ SCB ମେଡିକାଲ ICUରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ବନ୍ଧା ହେଲେ କର୍ମଚାରୀ
SCBରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ICUରେ ଅସଦାଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯୁବକ ଗିରଫ ।
Cuttack SCB କଟକ: କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲଜ୍ଜା । ଜଣେ 23 ବର୍ଷିୟା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ICUରେ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । SCB ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପତି ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପାଣିଦେବା ବାହାନାରେ ICUରେ ଅସଦାଚାରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମାନସକୁ ଗରିଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ଦିନ ରାତି ପାଖାପାଖି 9ଟା ସମୟରେ SCB ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନସ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଥିଲେ । ଏତିକି ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ମାନସକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଗିଥିଲେ । ମାନସ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ପରଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ।
ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ:
ଏନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଯୁବତୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ FIR ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ । କେସ୍ ନମ୍ବର 414/25ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପତି ଏକ ଘରୋଇ ମ୍ୟାନପାୱ୍ବାର କନ୍ସଲଟାନ୍ସି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା SCBMCHରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । ସେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି:
ସେପଟେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘରୋଇ ମ୍ୟାନପାୱ୍ବାର କନ୍ସଲଟାନ୍ସି ସଂସ୍ଥାକୁ SCB କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କାରଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କର୍ମଚାରୀ । ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା ସେନେଇ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରା ଯାଇଥିବା SCB ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ରାୟ କହିଛନ୍ତି । ସନ୍ତୋଷ ଜଣକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି scb ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
