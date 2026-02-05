ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ମହିଳା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ; କୋରାପୁଟକୁ ମାଓମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କଲେ ଡିଆଇଜି
ମମତା ପୋଡିଆମୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଗୁଳିଗୋଳା ସହିତ ଗୋଟିଏ 7.62 ଏମଏମ ଏସଏଲଆର ରାଇଫଲ୍ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ।
Published : February 5, 2026 at 2:09 PM IST
କୋରାପୁଟ: ନିଷିଦ୍ଧ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) ସଂଗଠନର ଜଣେ ଭୂତଳ ମହିଳା କ୍ୟାଡର ବୁଧବାର କୋରାପୁଟରେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରେଞ୍ଜର ଡିଆଇଜି କନୱର ବିଶାଳ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନାମ ମମତା ପୋଡିଆମୀ ଏବଂ ବୟସ 26 ବର୍ଷ। ମମତା ପୋଡିଆମୀଙ୍କ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ ପରେ କୋରାପୁଟକୁ ମାଓ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି DIG କନୱର ବିଶାଳ ସିଂହ ।
ଡିଆଇଜି କନୱର ବିଶାଳ ସିଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ)ର ଛତିଶଗଡ ଏସିଏମ୍ ରାଙ୍କ୍ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ମହିଳା କ୍ୟାଡର ମମତା ପୋଡିଆମୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ଗୁଳିଗୋଳା ସହିତ ଗୋଟିଏ 7.62 ଏମଏମ ଏସଏଲଆର ରାଇଫଲ୍ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଉଗ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।'
ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ-ଡିଆଇଜି
ଡିଆଇଜି କନୱର ବିଶାଳ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, 'ମାଓବାଦୀର ଏହି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ନୂତନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ-ସମ-ପୁନର୍ବାସ ନୀତିର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ପୁନର୍ବାସ ଲାଭ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସୁଯୋଗ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହାୟତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କଭରେଜ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜୀବନ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ।'
ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଆବେଦନ ଏବଂ କଡା ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 22 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାକୁ ଡିଜିପି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗସ୍ତ କରି ଉଗ୍ରବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ତା’ପରେ ଆଜି କୋରାପୁଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିିଛନ୍ତି । ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ଏହି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।'
ଡିଆଇଜି ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, 'କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁପ୍ତଚର ଆଧାରିତ ଅପରେସନ୍ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅପରେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ADG (ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା) ଏବଂ ADG (ଗୋଇନ୍ଦା)ଙ୍କ ତଦାରଖରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ଯାହା ରଣନୈତିକ ତଦାରଖ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଋଛି । ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବାହିନୀ (DVF), ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (BSF) ସମେତ ବହୁବିଧ ବାହିନୀ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ନିରନ୍ତର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । କଡ଼ା ତଦାରଖରେ ନିୟୋଜନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।'
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର କାଙ୍ଗେରଘାଟି ଏରିଆ କମିଟିର କମାଣ୍ଡର ସୁଖରାମ ମାର୍କାମ ବୁଧବାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଏହି ମାଓବାଦୀ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ସୁଖରାମ ସୁଖରା, ସୁରେଶ ଓ ଯୋଗେଶ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ । ସେ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପାଲ ଗାଁର ନିବାସୀ। ବୁଧବାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (Ministry of Home Affairs ) ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସାରା ଦେଶରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ (Left wing extremism) ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଖ୍ୟା କମି ଏବେ ଆଠ ହୋଇଛି । ଏହି ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ।
