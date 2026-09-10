ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ; ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉଦ୍ଧାର ଉପକରଣ ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ
ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୪ଟି ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଏବଂ ୨୦ଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର । ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 10, 2026 at 10:55 PM IST
ପୁରୀ: ସ୍ଥାନୀୟ ବେଳାଭୂମିରେ ମୁତୟନ ହେବେ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ । ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁତୟନ ହେବେ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହେବେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୫ ଜଣ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୁମିରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ପୁରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଥିବା ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଟରମ୍ୟାନସିପ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ କେବଳ ପୁରୁଷ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ ୯୪ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ୫ ଜଣ ମୋଟ ୯୮ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ବେଳାଭୂମିରେ ମୁତୟନ ରହୁଛନ୍ତି ।
ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ-
ସମୁଦ୍ର, ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କରିହେବ ସେ ନେଇ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉଦ୍ଧାର ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଅଘଟଣ ଘଟି ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ।
ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ-
ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ପୁରୁଷ ଲାଇଫଗାର୍ଡମାନେ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରୁଷ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମାନେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କିଛି ସଚେତନ କଲାବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଫଳରେ ପୁରୁଷ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମୁତୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ଯ ଅଗ୍ନୀଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ପୁରୀ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ-
ତେବେ କେବଳ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁଠି ନଦୀ, ଝରଣା ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମୁତୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ଯ ଅଗ୍ନୀଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ବେଳାଭୂମିରେ ୨୪ଟି ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଏବଂ ୨୦ ଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍-
ଓଡ଼ଶା ଅଗ୍ନୀଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏବଂ ଓଡ଼ଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି । ଯେହେତୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି ଏଣୁ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ପୁରୀର ଥିବା ଦୀର୍ଘ୯ କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବେଳାଭୁମି କରାଯିବ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ୨୪ଟି ୱାଚ ଟାୱାର ଏବଂ ୨୦ ଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍ କରାଯିବ । ଷ୍ଟାରଲିନ ଠାରୁ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଗାଧୁଆ ସ୍ଥାନ (ସେଫ୍ ବାଥିଂ ଜୋନ୍) କରାଯିବ ।
ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ-
ପୁରୀ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର । ଅନେକ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତିଦିନ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେବଳ ପୁରୁଷ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ ରହିବା ଉଚିତ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ।
ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ-
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳା ମାନେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପାଣି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡୁଛି । ଯଦି କିଛି ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହୁଅନ୍ତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବେ । ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ ରହିଲେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୁରୀକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବେଳାଭୁମିରେ ଅଧିକ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍। ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉଦ୍ଧାର ଉପକରଣ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ।
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ଓ ସଚେତନ କରିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମାନେ ବହୁତ ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ପୁର୍ବରୁ କିଛି ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୁଷ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ।"
ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି । ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଠିକ୍ ରହିବ । ଏଣୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୁମିରେ ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁତୟନ କରାଯିବ ।
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଆଗମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମୁତୟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ। ମହିଳା ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉଦ୍ଧାର ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତେବେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଲହଡ଼ି ଆସିଥାଏ । ଏଥି ସହିତ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଧିକ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ କେହି ଅଧିକ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ।
ତାଙ୍କ ମତରେ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଠାରେ ନାଲି ପତାକା ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଇଥାଉ । ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଏହାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ହେଉଛି । ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଲାଇଫଗାର୍ଡ କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ 48 କୋଠା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ! ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ 'ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା '
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ