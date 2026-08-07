ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ରାକେଟରେ ମହିଳା କିଙ୍ଗପିନ୍ ଗିରଫ୍, ଦାମୀ କାର୍ ସହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : August 7, 2026 at 5:54 PM IST
ଖୋରଧା: ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । କନ୍ଧମାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ରାକେଟର ମୁଖ୍ୟ ମହିଳା କିଙ୍ଗପିନ୍ ସବିନା ବିବି ଓରଫ କୁନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାନସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଗତ ୬ ତାରିଖ ସକାଳେ ଖୋରଧା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଉମେଶ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନର ଗୁପ୍ତ ଚାମ୍ବରରୁ ୧୦୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସବିନା ବିବି ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ରାକେଟର ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଏକ ବୋଲେରୋ ପିକ୍ଅପ୍, ଏକ ଦାମୀ କିଆ କାର୍, ଏକ ପଲସର ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଏକ ଓଲା ସ୍କୁଟର ଏବଂ ୬ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ରାକେଟରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ କେତେ ବ୍ୟାପକ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଅନିଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରାକେଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ।
ଗତ ୪ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ୫୭ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ କାରକୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇ ତଲାସୀ କରିଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସେହି କାରରୁ ୬୦ କେଜିରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବିଫୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ । ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା ଖୋରଧା ପୋଲିସ । ନିଶା କାରବାରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଏକ ସଂଗଠିତ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବୋଲଗଡ ଥାନା ପୋଲିସର ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଚାଲିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋରଧା ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଧରାପଡ଼ିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ: ୨ କାର୍ ଜବତ, ୨ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୪ ଗିରଫ, ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଫେରାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କନ୍ଧମାଳରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା STF, 2 ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା