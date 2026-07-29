ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଭୟ: ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ ଭେନମ୍ ରଖିବାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ନିର୍ଦେଶକ ଓ ସିଡିଏମଓ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯାଇଛି l ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 29, 2026 at 6:17 PM IST
HEALTH MINISTER ON ANTI SNAKE VENOM, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ l ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ନିର୍ଦେଶକ ଓ ସିଡିଏମଓ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯାଇଛି l ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ l ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ସିଡିଏମଓ ମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
• ସମସ୍ତ ସିଡିଏମଓ ମାନଙ୍କୁ ଅଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ
• ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ
• ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଯିବ
• ସାପ କାମୁଡା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ ଭେନମ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ
• ଉତ୍ତର ଓଡିଶାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଟିମକୁ ଅଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି l ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ l
ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ରହିଛି । ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ସେହି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ ।
ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୨ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର (SRC)ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ୪୪ଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୨୩୩ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପାଣି ଘେରରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ।
କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟତୀବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ l କୋଭିଡକୁ ସତର୍କତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛୁ l ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁପାଳନ କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି l
ସେହିପରି ଗତକାଲି ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସତର୍କ ହୋଇଛି l ସୋମବାର ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଅସ୍ବତୀ ଏସ. ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l
ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ସତର୍କ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା: 44 ବ୍ଲକରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର