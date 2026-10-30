ବନ୍ୟା ପରେ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଫୋକସରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ସହ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ, ସାପ କାମୁଡ଼ା, ଡାଇରିଆ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 30, 2026 at 8:08 PM IST
HEALTH MINISTER CYCLONE ARNAB AFTERMATH, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଏବେ ବଢ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିନ୍ତା । ବିଶେଷକରି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ସହ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ, ସାପ କାମୁଡ଼ା, ଡାଇରିଆ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ ।
ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ମୋଟ୍ ଚାରିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ଓ ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ, ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମାହାଲିଙ୍ଗ ।
ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଛି । ଯେପରି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପହଞ୍ଚିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ନଉପୁଜେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏଥର ପିଏଚ୍ସି ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେକ୍ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପାନୀୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ସହ ଡାଇରିଆ ଭଳି ଜଳବାହିତ ରୋଗର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଔଷଧ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଯେପରି ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏପଟେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ଓ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଵାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଫୁଲବାଣୀର କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳକୁ ରାଇକିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଇଛି । ସେମାନେ ସେଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇଦେବେ । ଏହି ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସହିତ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇଦେବେ । ଏଥିସହ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ ଏବଂ ଜଳବାହିତ ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ନବଢ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମନିଟରିଂ ଜାରି ରଖିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜାମରେ ୪୩ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ; ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୨ରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଜପତିର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ; ଦୀର୍ଘ 4ଦିନ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର