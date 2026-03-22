ଦୁହୁରିଆ ଛକଠାରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ; ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ
ଦୁହୁରିଆ ଛକଠାରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ କି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପଢନ୍ତୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 22, 2026 at 3:50 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହର ସମେତ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରବେଶପଥ କୁହା ଯାଉଥିବା ଦୁହୁରିଆ ଛକଠାରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଏହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ପାଇଁ ବଡ ବ଼ଡ ଗାଡି ଚଳାଚଳରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାର ସମାଧାନ ଦାବି କରି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ, କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ୬ଟି ସଙ୍ଗଠନ। ରାଜ୍ୟପାଳ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚିଠି ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପୁରାଇଛି।
କଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ୮ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ-ପାରାଦ୍ୱୀପ ୫୩ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭରବ୍ରିଜ କାରଣରୁ କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ୯(କ) ନଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପ୍ରବେଶପଥ ଦୁହୁରିଆ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହାର ସମାଧାନ ଦାବି କରି ନୟନ ବିହାର ବିକାଶ ସମାଜ, ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ, କୃଷକ ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଶ୍ରୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରସିଂ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ,ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଟିଜେନ ଫରୱାର୍ଡ କ୍ଲବ, ବଳଦେବଜୀଉ ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ ଭଳି ୬ଟି ସଙ୍ଗଠନ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୫ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୮ ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ATR ପାଇଁ ଚିଠି ଦେବା ପରେ ସାମୟିକ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଚିଠି ପାଇବାର ୧ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଳାପାଳ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି କରି ବସି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଵ୍ୟଵସାୟୀ ସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ।
ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ଅସୁବିଧା-ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସଦସ୍ୟ
କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ୪ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ତେବେ ଦୁହୁରିଆ ଓଭରବ୍ରିଜ କାମ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଶ୍ରୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରସିଂ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସନାତନ ମୁଦୁଲି କୁହନ୍ତି,"ପୁର୍ବରୁ କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ୱାନୱେ ଥିଲା । ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ପରେ ଏହା ଦୁଇ ଲାଇନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା । ଆଗକୁ ଏହା ୪ ଲାଇନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ହେବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ୮ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା କଲେ ଦୁହୁରିଆ ଛକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗାଡି ଯାଆସ କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବଡବଡ ବ୍ରିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁହୁରିଆ ବ୍ରିଜ ପାଇଁ DPR ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ପାରାଦ୍ୱୀପ ପଟରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ ପଟରୁ ହେଉ ଟ୍ରକଟିଏ ଆସିଲେ ଏହି ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ତାର ଷ୍ଟିଅରିଂ ମୋଡି ହୋଇପାରୁନି । ସେ ଗାଡି ଆଗପଛ ହୋଇ କଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡିଟିଏ ଅଟକି ରହୁଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନାତନ ମୁଦୁଲି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଦୁହୁରିଆରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଣ୍ଡରପାସ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ, କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ସମେତ ATR ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛୁ । ରାଜ୍ୟପାଳ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ଆମ ପିଟିସନ ଉପରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେନେଇ ATR ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ହେଁ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇ ନାହିଁ ।'
ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣ୍ଡିରି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ତ୍ରିଲୋଚନ ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତି,"ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ରାଜପଥ କାମ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ପୋଲକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିଲା। ଦୁହୁରିଆ ହେଉଛି ପ୍ରବେଶପଥ । ହେଲେ ଏଠାରେ ଥିବା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଗାଡି ଗୋଟିଏ କଟିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡୁଛି। ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା କେବଳ ଏହି ଦୁହୁରିଆରେ ହିଁ ଅଛି । ହେଲେ ଏଠାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ ପିଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ପୋଲ ଚଉଡା କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । ହେଲେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ"
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
