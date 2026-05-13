ପୁଅକୁ ମାରି ପୋତି ଦେଲା ବାପା, 5 ଦିନ ପରେ ଘଟଣା ଉପରୁ ହଟିଲା ପରଦା
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍କିଳ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : May 13, 2026 at 6:26 PM IST
ଅନୁଗୋଳ : ପୁଅକୁ ହତ୍ୟାକରି ପୋତି ଦେଲା ବାପା । ପୋଲିସ ଜାଣିବା ପରେ ଆଜି ଘଟଣା ଉପରୁ ହଟିଛି ପରଦା । ଖୋଳାଯାଇ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଶବ । ପୁଅର ଦ୍ଵିତୀୟ ବିବାହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା ।
ବାପା ସାଜିଲା ସୈତାନ । ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବି ପଛାଇଲା ନାହିଁ ବାପା । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍କିଳ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଗାଁର ମୁରଲୀ ବେହେରା ନିଜ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଘରେ ଗଣ୍ତଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ବାପା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ଓ ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ପୁଅର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ମା' ଆହତ ହେବାପରେ ବାପା ମୁରଲୀ ବେହେରା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପୁଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଶବକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ବାପା । ତେବେ ଘଟଣା ନେଇ ପୁଅର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଧାରାଣୀ ବେହେରା ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଘଟଣା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଯେଉଁଠି ଶବକୁ ନେଇ ପୋତି ଥିଲା, ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରେଙ୍ଗାଳି ପୋଲିସ । ତେବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଆସିବା ପରେ ଶବକୁ ସେଠାରୁ ଖୋଲି ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଚଞ୍ଚଳା ନାଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଚଞ୍ଚଳା ନାଏକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ବାପା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ଯାହାପାଇଁ ସେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା କହିଛି ।ପୋଲିସ ସେ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ