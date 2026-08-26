ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ବଶୁର, ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କଲା ଜ୍ବାଇଁ
ସମ୍ବଲପୁର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା । ବିବାହକୁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଝଗଡା । ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ବଶୁର । ରିପୋର୍ଟ: ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 26, 2026 at 12:34 PM IST
Sambalpur Murder ସମ୍ବଲପୁର: ଝିଅ-ଜ୍ବାଇଁଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜ୍ବାଇଁର ଆକ୍ରମଣରେ ଟଳିପଡିଲେ ଶ୍ବଶୁର । ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ପୋଷ ଫାଣ୍ଡିର ମହୁଲଛାପଲ ଗାଁରେ । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ କାଲୋ କଚ୍ଛପ (58) । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ହତ୍ଯାକାଣ୍ଡ ।
ଥାନାରେ ଅଟକ ଜ୍ବାଇଁ:
ମହୁଲଛାପଲ ଗାଁର 35 ବର୍ଷୀୟ ଆନ୍ଥୋନୀ କିସାନ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କାଲୋ କଚ୍ଛପ(58)ଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ କେସ ନମ୍ବର- 128ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆନ୍ଥୋନୀ କିଶାନକୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମାଳୟା ସାହୁ l
କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ଜ୍ବାଇଁ ?
ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମାଳୟା ସାହୁ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆନ୍ଥୋନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିବାହକୁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଛି l ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ଲାଗି ରହିଥାଏ l ତେଣୁ ଆନ୍ଥୋନୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତି l ଏଥର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିଜ ବାପ ଘର ପିଣ୍ଢାପଥର ଗାଁକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ l
ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଜ୍ବାଇଁ:
ଝଗଡାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ମୃତ କାଲୋ କଚ୍ଛପ ଜ୍ବାଇଁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ବାଇଁ ଶ୍ବଶୁର କାଲୋଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଲୋକେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆଜି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ପହଁଚିଛି l କିଛି ସମୟ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯିବ l
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁରୀରେ ‘ଦୃଶ୍ୟମ୍’ ! ମା’କୁ ମାରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଲା ପୁଅ
‘ଟଙ୍କା ନଫେରାଇବାରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେଲେ’: କଣାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 3 ଗିରଫ
ପୋଖରୀରୁ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ନିଶା କାରବାର ପାଇଁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର