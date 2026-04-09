ବାପା ରଚିଥିଲା ଷଡଯନ୍ତ୍ର; ମା କୋଳରୁ 4 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଚୋରାଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା, ଶେଷରେ ଧରା ପଡିଲା
ଘଟଣା ଦିନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିରାକାରପୁର ଷ୍ଟେସନ ଡାକିଥିଲେ ଓ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : April 9, 2026 at 6:32 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଇଥିଲେ ବାପା-ମା । କୋଳରେ ଥିଲା 4 ମାସର ଛୁଆ। ରାତି 12ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ନାହିଁ । କିଏ ନେଇଗଲା କୋଳ ଛୁଆକୁ ? କାନ୍ଦୁଥିଲା ମା' । ମା'କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲା ବାପା । ଗତ 7 ତାରିଖ ରାତିରେ ନିରାକାରପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ମା କୋଳରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଛ଼଼ଡେଇ ନେଇଥିବା ସୈତାନ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ନିଜେ ବାପା ବୋଲି ? ଜଟଣୀ ଜିଆରପି ଥାନାରେ ନିଜେ ବାପା ଶିଶୁପୁତ୍ର ନିଖୋଜ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ସହ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବାପା ହିଁ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।
ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଜଟଣୀ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଶିଶୁ ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି । ଜିଆରପି ଡ଼ିଏସପି ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ନିରାକାରପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ବାପା ତଥା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ନିରାକାରପୁର ଜିଆରପି ପୋଲିସ ରଣପୁର ଥାନା କଳାମାଟିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଚୋରି ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।
ଶାଳୀଙ୍କୁ 2ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଜିଆରପି ଡ଼ିଏସପି କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ଝୋଟ କଳରେ କାମ କରନ୍ତି । ସେ ବିବାହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ଶାଳୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର 4 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଅଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ବାଲୁଗାଁ ଏବଂ ତା ପରେ ନିରାକାର ପୁର ଆସିଥିଲେ । ଗତ 7 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେମାନେ ନିରାକାରପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଥିଲେ । ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ନା ଥିଲା । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଛୁଆକୁ ନ ପାଇ ସେମାନେ 8 ତାରିଖ ଜଟଣୀ ଜିଆରପି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ନିରାକାରପୁର ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ 31/2026ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ।'
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶିଶୁପୁତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ବାପା
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଶିଶୁପୁତ୍ର ଚୋରି ପଛରେ ବାପା ପ୍ରଶାନ୍ତ ହିଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଥାନା କଳାମାଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନିଜ ଘର । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ରହୁଥିଲେ । ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଔରସରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦେଢ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଅଛି । ଘଟଣା ଦିନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିରାକାରପୁର ଷ୍ଟେସନ ଡାକିଥିଲେ ଓ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ସେ ନିଜ ଗାଁ କଳାମାଟିଆ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ।'
ପୋଲିସ ଟିମ ବିଭିନ୍ନ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦେଖିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ 2ୟ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କାନରରେ ରଖିଥିଲା । ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ବାପା ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମା'କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏପରି ଷଡଯନ୍ତ୍ର କାହିଁକି ରଚିଥିଲା, ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ କାହିଁକି ନେଇ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ତାହା ଜଣା ପଡିନାହିଁ । ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା
