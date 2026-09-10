ETV Bharat / state

ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ପୁଅକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ବାପା

ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିକାଶ ଓ ସ୍ମୃତିରେଖାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ଧରି ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ଵଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଉଭୟ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Father hacks son to death over property dispute Bhadrak
ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ପୁଅକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ବାପା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2026 at 7:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ଫିକା ପଡିଗଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ । ପୁଅକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଲା ବାପା । ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ଓ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ଭଦ୍ରକରୁ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଏପରି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୁନିଦା ଗ୍ରାମରୁ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

Father hacks son to death over property dispute Bhadrak
ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ପୁଅକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ବାପା (ETV Bharat Odisha)

ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ବିକାଶ କୁମାର ସାହୁ । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା (ନଂ.୬୫୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ (୬୫) ଏବଂ ସାବତ ମା ମମତା ସାହୁ(୪୮)ଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ।


ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ:


ମୃତକ ବିକାଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୩୦ ସମୟରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ । ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାଶଙ୍କ ବାପା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ (୬୫) ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଶ୍ୱଶୁର ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବିକାଶଙ୍କ ସାବତ ମା' ମମତା ସାହୁ(୪୮) ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଉଭୟ ମିଶି ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ୪ ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

'ଏକୁଟିଆ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି': ସ୍ତ୍ରୀ


ବିକାଶଙ୍କ ପେଟରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ପଶି ରହିଥିବା ଦେଖି ପତ୍ନୀ ସ୍ମୃତିରେଖା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ କଟି ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । "ବିକାଶଙ୍କ ସାବତ ମା' ତାଙ୍କ ଶ୍ଵଶୁରଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରଖାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ । ବୁଧବାର ବିକାଶଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି," ବୋଲି ବିକାଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଥାନାଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିକାଶ ଓ ସ୍ମୃତିରେଖାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । କିଛିଦିନ ଧରି ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ଵଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ମୃତିରେଖା ଓ ବିକାଶ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା SI, ବର୍ଷେ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ

ଭଦ୍ରକରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ: ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପରିବାର, ୨୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘରେ ପଡ଼ିଛି ମୃତଦେହ

ସିମୁଳିଆରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଲୋକେଶକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଅନ୍ୟଜଣେ ଫେରାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

MURDER CASE BHADRAK
CRIME NEWS
FATHER HACKS SON
ପୁଅକୁ ହାଣିଲା ବାପା
BHADRAK CRIME NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.