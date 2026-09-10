ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ପୁଅକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ବାପା
ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିକାଶ ଓ ସ୍ମୃତିରେଖାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ଧରି ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ଵଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଉଭୟ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 10, 2026 at 7:37 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ଫିକା ପଡିଗଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ । ପୁଅକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଲା ବାପା । ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ଓ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ଭଦ୍ରକରୁ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଏପରି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୁନିଦା ଗ୍ରାମରୁ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ବିକାଶ କୁମାର ସାହୁ । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା (ନଂ.୬୫୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ (୬୫) ଏବଂ ସାବତ ମା ମମତା ସାହୁ(୪୮)ଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ।
ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ:
ମୃତକ ବିକାଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୩୦ ସମୟରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ । ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାଶଙ୍କ ବାପା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ (୬୫) ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଶ୍ୱଶୁର ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବିକାଶଙ୍କ ସାବତ ମା' ମମତା ସାହୁ(୪୮) ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଉଭୟ ମିଶି ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ୪ ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
'ଏକୁଟିଆ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି': ସ୍ତ୍ରୀ
ବିକାଶଙ୍କ ପେଟରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ପଶି ରହିଥିବା ଦେଖି ପତ୍ନୀ ସ୍ମୃତିରେଖା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ କଟି ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । "ବିକାଶଙ୍କ ସାବତ ମା' ତାଙ୍କ ଶ୍ଵଶୁରଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରଖାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ । ବୁଧବାର ବିକାଶଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି," ବୋଲି ବିକାଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଥାନାଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିକାଶ ଓ ସ୍ମୃତିରେଖାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । କିଛିଦିନ ଧରି ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ଵଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ମୃତିରେଖା ଓ ବିକାଶ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା SI, ବର୍ଷେ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ
ଭଦ୍ରକରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ: ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପରିବାର, ୨୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘରେ ପଡ଼ିଛି ମୃତଦେହ
ସିମୁଳିଆରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଲୋକେଶକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଅନ୍ୟଜଣେ ଫେରାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର