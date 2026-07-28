ETV Bharat / state

ପୁଅର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ବାପା ମୃତ, ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଭାଇ ଗୁରୁତର

ସାମାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଶେଷରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୁଅ ହତ୍ୟା କରିଛି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Father dies from sons stab wounds brother in critical condition after going to save him
ପୁଅର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ବାପା ମୃତ, ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଭାଇ ଗୁରୁତର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 28, 2026 at 6:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR KUCHINDA MURDER, ସମ୍ବଲପୁର: ଦିନକୁ ଦିନ ମାନବିକତା ତଥା ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଧପତନ ଘଟୁଛି l ସମାଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ପରି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନପାଲି ଗାଁରେ l ସାମାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଶେଷରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୁଅ ହତ୍ୟା କରିଛି l

ପୁଅର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ବାପା ମୃତ, ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଭାଇ ଗୁରୁତର (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ଏମିତି ଏକ ଅମାନବୀୟ ତଥା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ପୁଅ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବାପା ଧନେଶ୍ୱର ଭୋଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁଅ ମେଘାସନ ଭୋଇ (30) ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ଏମିତି ଏକ ଅମାନବୀୟ ତଥା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ଏମିତି ଏକ ଅମାନବୀୟ ତଥା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । (ETV Bharat Odisha)


ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା SDPO ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ରାତିରେ କୌଣସି ଘରୋଇ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମାନପୁର ଗାଁର ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଇ (32)ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ଧନେଶ୍ୱର ଭୋଇ(65)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଓ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବଚସା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଧନେଶ୍ୱର ଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଅ ମେଘସନ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ l


ଘଟଣା ନେଇ ସୂଚନା ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କୁଚିଣ୍ଡା ସରକାରୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ l ସେଠାରୁ ଆହତ ଧନେଶ୍ୱର ଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡା କୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଟ ରେ ଧନେଶ୍ୱର ଭୋଇଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା l ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲଇଡା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ଅନ୍ୟପଟେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ସାମାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଶେଷରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୁଅ ହତ୍ୟା କରିଛି l
ସାମାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଶେଷରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୁଅ ହତ୍ୟା କରିଛି l (ETV Bharat Odisha)
ଏହାପରେ କୁଚିଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘରୋଇ କଳହର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ରହିଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଇଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ବୋଲି କୁଚିଣ୍ଡା SDPO ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି l


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର, ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ!

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR KUCHINDA MURDER
ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ହତ୍ୟା
SAMBALPUR CRIME NEWS
SON KILLED FATHER
SAMBALPUR KUCHINDA MURDER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.