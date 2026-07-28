ପୁଅର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ବାପା ମୃତ, ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଭାଇ ଗୁରୁତର
ସାମାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଶେଷରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୁଅ ହତ୍ୟା କରିଛି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 28, 2026 at 6:24 PM IST
SAMBALPUR KUCHINDA MURDER, ସମ୍ବଲପୁର: ଦିନକୁ ଦିନ ମାନବିକତା ତଥା ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଧପତନ ଘଟୁଛି l ସମାଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ପରି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନପାଲି ଗାଁରେ l ସାମାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଶେଷରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୁଅ ହତ୍ୟା କରିଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ଏମିତି ଏକ ଅମାନବୀୟ ତଥା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ପୁଅ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବାପା ଧନେଶ୍ୱର ଭୋଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁଅ ମେଘାସନ ଭୋଇ (30) ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା SDPO ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ରାତିରେ କୌଣସି ଘରୋଇ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମାନପୁର ଗାଁର ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଇ (32)ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ଧନେଶ୍ୱର ଭୋଇ(65)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଓ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବଚସା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଧନେଶ୍ୱର ଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଅ ମେଘସନ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ l
ଘଟଣା ନେଇ ସୂଚନା ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କୁଚିଣ୍ଡା ସରକାରୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ l ସେଠାରୁ ଆହତ ଧନେଶ୍ୱର ଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡା କୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଟ ରେ ଧନେଶ୍ୱର ଭୋଇଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା l ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲଇଡା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ଅନ୍ୟପଟେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର, ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଡ଼ରମା ଘାଟି ତଳୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ!
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର