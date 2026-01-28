ETV Bharat / state

କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଝିଅକୁ ଅପମାନ ! ଜୀବନ ହାରିଲେ ବାପା

ଭଦ୍ରକ ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ । ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାୁଚରା କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ।

Father Dies by Suicide After Daughter Humiliated in Kangaroo Court in bhadrak
କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଝିଅକୁ ଅପମାନ ଅଭିଯୋଗ, ଜୀବନ ହାରିଲେ ବାପା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 28, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhadrak kangaroo court ଭଦ୍ରକ/ବାଲେଶ୍ୱର: ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ । ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଜୋତା ମାଳ ପକାଇଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇଲେ । ୧ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ । ଝିଅର ଏପରି ନିର୍ଯାତନା ସହି ପାରିଲେନି ବାପା । ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ । ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶଡା ଥାନା ଚରଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବାଂଶଡା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ବାଂଶଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଲମ୍ବୋଦର ତରାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ କେଶ ନଂ 23ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ୧୦ ଜଣରୁ ଅଧିକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିଥୁନ ନାୟକ ନାମକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। '

ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ' ମଦ ବିରୋଧୀ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ଲମ୍ବୋଦର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମରାଧରା କରିବା ସହ ଓ ଫାଇନ ମାଗିଥିଲେ। ଲମ୍ବୋଦର 10,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ରାଜି ନ ହୋଇ ପୁଣି ଧମକଚମକ ଦେଇଥିଲେ । ଲମ୍ବୋଦର ସେହି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ବିଷ ପିଇଥିବା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଝିଅ ବେକରେ ପକାଯାଇଥିବା ଜୋତାମାଳ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। '

ବାଂଶଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସ ସାହୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଚରଦିଆ ଗାଁରେ ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି , ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଏହି କ୍ରମରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟମାନେ, ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ମଦ କରାବାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଜୋତା ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାଁରେ ବୁଲାଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । '

ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ' ଲମ୍ବୋଦର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେଇ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ । ତେବେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଧମକଚମକ ଏବଂ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବାର ଚେତାବନୀକୁ ନେଇ ଲମ୍ବୋଦର ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାରେ ଗତ 26 ତାରିଖରେ ୧୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କ ଝିଅ କହିଛନ୍ତି , 'ମୁଁ ଆଗରୁ ମଦ ବେପାର କରୁଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ ଲେଖା ପଢ଼ା ପରେ ଆଉ ଏହି ବେପାର କରୁନାହିଁ । ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇନଥିଲେ । ତଥାପି ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିଥିଲେ । '

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ' ଭାଇ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ବାକି ଟଙ୍କା ପରେ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ' ମହିଳା ମଣ୍ଡଳର ଧମକ ଚମକ ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କୁ ବାଧି ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସହି ନ ପାରି ସେ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ/ବାଲେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟ, 7 ଅଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପିଉସୀକୁ ପ୍ରେମବିବାହ କଲା ପୁତୁରା, କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ହଳ ବୁଲାଇଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ


TAGGED:

FATHER DIES BY SUICIDE
BANSADA POLICE STATION BHADRAK
କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ
KANGAROO COURT ODISHA
BHADRAK KANGAROO COURT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.