କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଝିଅକୁ ଅପମାନ ! ଜୀବନ ହାରିଲେ ବାପା
ଭଦ୍ରକ ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ । ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାୁଚରା କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ।
Published : January 28, 2026 at 1:18 PM IST
Bhadrak kangaroo court ଭଦ୍ରକ/ବାଲେଶ୍ୱର: ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ । ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଜୋତା ମାଳ ପକାଇଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇଲେ । ୧ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ । ଝିଅର ଏପରି ନିର୍ଯାତନା ସହି ପାରିଲେନି ବାପା । ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ । ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶଡା ଥାନା ଚରଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବାଂଶଡା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ବାଂଶଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଲମ୍ବୋଦର ତରାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ କେଶ ନଂ 23ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ୧୦ ଜଣରୁ ଅଧିକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିଥୁନ ନାୟକ ନାମକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। '
ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ' ମଦ ବିରୋଧୀ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ଲମ୍ବୋଦର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମରାଧରା କରିବା ସହ ଓ ଫାଇନ ମାଗିଥିଲେ। ଲମ୍ବୋଦର 10,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ରାଜି ନ ହୋଇ ପୁଣି ଧମକଚମକ ଦେଇଥିଲେ । ଲମ୍ବୋଦର ସେହି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ବିଷ ପିଇଥିବା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଝିଅ ବେକରେ ପକାଯାଇଥିବା ଜୋତାମାଳ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। '
ବାଂଶଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସ ସାହୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଚରଦିଆ ଗାଁରେ ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି , ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଏହି କ୍ରମରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟମାନେ, ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ମଦ କରାବାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଜୋତା ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାଁରେ ବୁଲାଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । '
ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ' ଲମ୍ବୋଦର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେଇ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ । ତେବେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଧମକଚମକ ଏବଂ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବାର ଚେତାବନୀକୁ ନେଇ ଲମ୍ବୋଦର ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାରେ ଗତ 26 ତାରିଖରେ ୧୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କ ଝିଅ କହିଛନ୍ତି , 'ମୁଁ ଆଗରୁ ମଦ ବେପାର କରୁଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ ଲେଖା ପଢ଼ା ପରେ ଆଉ ଏହି ବେପାର କରୁନାହିଁ । ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇନଥିଲେ । ତଥାପି ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିଥିଲେ । '
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ' ଭାଇ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ବାକି ଟଙ୍କା ପରେ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ' ମହିଳା ମଣ୍ଡଳର ଧମକ ଚମକ ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କୁ ବାଧି ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସହି ନ ପାରି ସେ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ/ବାଲେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟ, 7 ଅଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପିଉସୀକୁ ପ୍ରେମବିବାହ କଲା ପୁତୁରା, କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ହଳ ବୁଲାଇଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ