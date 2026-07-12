ETV Bharat / state

ଝିଅକୁ କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ବାପା, ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଗିରଫ

ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ପୋଲିସ ବାହାକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଝିଅ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ:ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Father Arrested After Daughter Self Immolation Attempt Over Abuse Allegations in Nimakhandi police limits Ganjam
ବାପାର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଝିଅର ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 12, 2026 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ନିଜ ବିବାହିତା ଝିଅକୁ କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ବାପା । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା 296, 74, 75, 115(2), 351(2), 64(2)(f)(m), ଏବଂ 3(5) ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନିମାଖଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ 9 ଜୁଲାଇରେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ. 220/2026) ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ନିମାଖଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନସପେକ୍ଟର-ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

Father Arrested After Daughter Self Immolation Attempt Over Abuse Allegations in Nimakhandi police limits Ganjam
ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଗିରଫ (ETV Bharat)

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ 22 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜୀବନ ହାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶରୀର 70 ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ।

ବାପା ଦେଉଥିଲା ନିର୍ଯାତନ:

ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇଁ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନ ଦେଉଥିଲେ । ଏପରିକି କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ଯ କରାଯାଉଥିଲା । ଏଥିରେ ଅରାଜି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମରାଯାଉଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ତଥାପି ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନହେବାରୁ, ବାପାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାରେ ଅତିଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ।

ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ ସେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍‌ ଉଭୟ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି । ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ ଚାଟିଂ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚାଟିଂ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ନିଜ ବିବାହିତା ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ।

ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି, ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (୨୨୦/୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଏଚଡି ସ୍କୋଲାରଙ୍କ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ

ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନାବାଳକକୁ ମାଡ ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ଗିରଫ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

FATHER HELD FOR ABUSE DAUGHTER
NIMAKHANDI POLICE
FATHER ABUSE DAUGHTER BERHAMPUR
ନିମାଖଣ୍ଡି ଥାନା
BERHAMPUR FATHER ARREST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.