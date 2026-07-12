ଝିଅକୁ କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ବାପା, ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଗିରଫ
ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ପୋଲିସ ବାହାକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଝିଅ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ:ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 12, 2026 at 11:44 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ନିଜ ବିବାହିତା ଝିଅକୁ କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ବାପା । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା 296, 74, 75, 115(2), 351(2), 64(2)(f)(m), ଏବଂ 3(5) ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନିମାଖଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ 9 ଜୁଲାଇରେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ. 220/2026) ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ନିମାଖଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନସପେକ୍ଟର-ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ 22 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜୀବନ ହାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶରୀର 70 ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ।
ବାପା ଦେଉଥିଲା ନିର୍ଯାତନ:
ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇଁ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନ ଦେଉଥିଲେ । ଏପରିକି କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ଯ କରାଯାଉଥିଲା । ଏଥିରେ ଅରାଜି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମରାଯାଉଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ତଥାପି ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନହେବାରୁ, ବାପାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାରେ ଅତିଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ।
ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ ସେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଉଭୟ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି । ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ ଚାଟିଂ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚାଟିଂ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ନିଜ ବିବାହିତା ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି, ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (୨୨୦/୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଏଚଡି ସ୍କୋଲାରଙ୍କ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର