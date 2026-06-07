ETV Bharat / state

ଅତ୍ୟଧିକ ଋଣବୋଝର ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି..ବାପା-ପୁଅ ନେଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଏକାଠି ଜଳିଲା ଜୁଇ

ଏ ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି ଅତ୍ୟଧିକ ଋଣବୋଝର ନା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ? ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କେହି ନ ଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ଼୍ଡା

father and son lost life due to heavy debt in banapur of khurdha district
ବାପା-ପୁଅ ନେଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଏକାଠି ଜଳିଲା ଜୁଇ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 7, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଜଳୁଥିଲା ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ଜୁଇ । ସାରା ଗାଁରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ନୀରବତା । ମାଟିରୁ ଆକାଶରୁ ସମସ୍ତେ ଗୁମସୁମ୍ । କାହାରି ମୁହଁରେ ଭାଷା ନ ଥିଲା । ପିଲାଠୁ ବୁଢା ସମସ୍ତେ ମଶାଣି ଯାଏ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ । କିଏ ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥିଲା..କାହାର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅକୁହା ପ୍ରଶ୍ନ .. ଏ ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି ଅତ୍ୟଧିକ ଋଣବୋଝର ନା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ? ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କେହି ନ ଥିଲେ । ଜଳୁଥିଲା ଜୁଇ । ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଉଁଶ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଦୁଇଟି ଶରୀର । ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଥାନା କେଶପୁର ଗାଁରେ ।

ଗାଁର ନବଘନ ପ୍ରଧାନ ପରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଥିଲେ । ପୁଅ ବାଦଲ ଏସବୁ ଜାଣିଥିଲେ । ବିଦେଶରେ ରହିି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଅର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କ ପଠାଉଥିଲ । 10 ଦିନ ତଳେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଶୁକ୍ରବାର ବାଦଲ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ବାପା ଏହି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ବିବାହିତା ଝିଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ବାଦଲ । ବପା-ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ।

ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଖି ବୁଜିଲା ପୁଅ, ରେଳ ଧାରଣାରେ ବାପା

ହେଲେ ଏ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ବାଧ୍ୟ କରିବ ତାହା କେହି ଜାଣି ନ ଥିଲେ । ପୁଅର କଥାରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ବାପା ଘର ଛାଡି ପଳେଇବି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଆଉ ସତରେ ବି ରାତି 2ଟାରେ ସାଇକେଲ ଧରି କୁଆଡେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ବାପାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ପୁଅ ବାଦଲ । ବାପା ଘରୁ ଯିବା ପରେ ଦୁଃଖ ଆଉ କ୍ଷୋଭରେ ନେଇଥିଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଷ ।

ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଅକୁ ତୁରନ୍ତ ବାଣପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ନବଘନଙ୍କୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଶନିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଲୁଗାଁ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ ଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ପରସ୍ପର ଉପରେ ଅଭିମାନ ଏତେ ବେଶି ବଢି ଯାଇଥିଲା ଯେ ବାପା-ପୁଅ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଥିଲା ଉଭୟ ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ମୃତଦେହ ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲୁଗାଁ ଏସଡିପିଓ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ଗତକାଲି ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଧାରକରଜକୁ ନେଇ ବାଣପୁର ଥାନା କେଶପୁର ଗାଁର ବାପା-ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ମିଳିବା ପରେ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଏପଟେ ପୁଅ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳ ସୋମ୍ୟଙ୍କ ଡାଏରୀ ଭାଇରାଲ, ହାତଲେଖା ଡାଏରୀରେ ଓମଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ADG ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା, ୫ ଦିନିଆ ତଦନ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲା NHRC ଟିମ୍

TAGGED:

FATHER AND SON LAST RITUALS
KHURDHA NEWS
ଅତ୍ୟଧିକ ଋଣବୋଝ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଥାନା
HEAVY DEBT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.