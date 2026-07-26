ଧାନ ତଳି ରୋଉଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ: ବିଲରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ବାପା ପୁଅ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁନେଇବିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା । ରିପୋର୍ଟର- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : July 26, 2026 at 8:11 PM IST
Lightning strikes father son, ଢେଙ୍କାନାଳ: କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି, କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସର । ନିଜର ପୁଅ ଓ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ମହିଳା । ସେହିପରି ନିଜ ଭାଇ ଓ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସୁନିତା ଦଳେଇ । କାରଣ ବିଲରେ ଧାନ ତଳି ରୋଉଥିବା ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିବାରୁ, ଧାନ ବିଲରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାପା ପୁଅ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁନେଇବିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ।
ବଜ୍ରାଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଉଭୟ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁନେଇବିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା । ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବାପା ୫୨ ବର୍ଷୀୟ ସନ୍ତୋଷ ଦେହୁରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେହୁରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବଜ୍ରାଘାତରେ ଉଭୟ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଏପରି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉଭୟ ବାପା ପୁଅ ମିଶି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିଲରେ ତଳି ଲଗାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଉଭୟେ ମିଶି ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ତଳି ଲଗାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ବଜ୍ରାଘାତରେ ଉଭୟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଡି ରହିଥିଲେ । ଖବରପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ମୃତକଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ସୁନିତା ଦଳେଇ କୁହନ୍ତି, ବିଲକୁ ତଳି ରୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବାପା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ l ବର୍ଷା ସହ ଜୋରରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା l ସେହି ସମୟରେ ବାପା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ବିଲରେ ଧାନ ତଳି ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ l ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି l ପରିବାର ଲୋକ ଖବର ପାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କାମାକ୍ଷାନଗର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ l ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ବାପା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l
ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ: ଜଣେ ମୃତ ଓ ଦୁଇ ବରଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୋଖରୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍, 5 ମୃତ, 2 ଗୁରୁତର ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ