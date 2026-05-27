ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଲଜ୍ୟା, ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବାପା ଗିରଫ
ମାମଲାରେ ବାପା ସମେତ ବଡବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ। ରିପୋର୍ଟ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ
Published : May 27, 2026 at 9:07 AM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଜ୍ୟା । ଏରସମା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ବାପା । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାବାଳିକାର ମା’ । ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ । ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ।
12 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ବାପା
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟ୍ରାକ କରି ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ତାର ଭାଇକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଣି ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେଶ ନମ୍ବର 165/2026 BNS ଧାରା 65(2)/351(3)/4 ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ ବର୍ମା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଜ୍ୟା ଜନଙ୍କ ଘଟଣା ପୋଲିସ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 12 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ବାପା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଏରସମା ଥାନାରେ ଗତ ମେ 11ରେ ମା’ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନାବାଳିକାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳିଦେଇ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିବା ତା ବଡ ଭାଇ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା । ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବଡ ଭାଇକୁ ଗିରଫ କରିଛି’’ ।
ଏହି ଘଟଣା ବାପ ଝିଅର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ କଳୁଷିତ କରିଛି। ଏଭଳି ଲଜ୍ୟା ଜନକ ଘଟଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି।
ଈଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର