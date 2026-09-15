ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଗ୍ରଗତି: ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ରାୟ, ୨ ବର୍ଷରେ ସରିଲାଣି ୨୦୧ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି
ଚଳିତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୧୦୧ଟି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ । ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : September 15, 2026 at 7:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୀଡିତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତ୍ବରିତ ନ୍ୟାୟ । ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆସିଛି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ୨୦୧ଟି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି । ନୂଆ ଆଇନ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେଉଛି ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତବର୍ଷ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ହେବା ସହ ଅନେକ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୧୦୧ଟି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି । ବର୍ଷ ଶେଷ ସମୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ନିକଟରେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିବା କିଛି ମାମଲା:
୧୮ ଦିନରେ ରାୟ:
ଏକ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜେଏମଏଫସି-୪ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବାର ୧୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ସୁନୀଲ ସେଠୀକୁ ବର୍ଷେ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୫ ହଜାର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଅତି କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ହେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
୩୦ ଦିନରେ ରାୟ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜେଏମଏଫସି-୪ କୋର୍ଟ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଚୋରି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ରେ କୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସଞ୍ଜୟକୁ ବର୍ଷେ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଓ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଅଭିଯୁକ୍ତ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିଲା ।
୧୦ ଦିନରେ ରାୟ:
ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ଏକ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜେଏମଏଫସି-୪ କୋର୍ଟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବାର ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏମ. ଡି ଗୁଡୁକୁ ଏକ ସାଇକେଲ ଚୋରି ମାମଲାରେ ୫ ମାସର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରେକର୍ଡ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉଛୁ । ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ବଳିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛୁ । ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ବୟ ରଖାଯାଉଛି ।" ଏଥିପାଇଁ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ବୋଲି ସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଶୋକ ବଡ଼ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରୁଥିବାରୁ କୋର୍ଟରେ ପୀଡିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁଛି । ତେବେ ଏମିତି ଅନେକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପଡ଼ିକି ରହିଛି । ଉକ୍ତ ମାମଲାଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରି ଶୁଣାଣି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଗଲେ ଭଲ ହେବ ।" ପୀଡିତ ଓ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ; 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଲା ପୋଲିସ
ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର