ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ଏଥର ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପାଇବେ 69 ଟଙ୍କା ଅଧିକ
ଏଣିକି 3100 ବଦଳରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3169 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର l ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 5, 2025 at 2:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର l ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଆଉ 69 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପାଇବେ ଚାଷୀ l ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏମଏସପି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ 69 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର l ଏଣିକି 3100 ବଦଳରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3169 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର l ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏମଏସପି 2369 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦେଉଛନ୍ତି 800 ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ସବସିଡ l ଏସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ଼ ଏ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମିଳିବ 3189 ଟଙ୍କା l ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l
ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲରୁ 5 ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନାହାନ୍ତି-ସାଂସଦ
ସେପଟେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏହି ତ୍ରୁଟି ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ l ଅନେକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଂଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ l ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲର ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 5 ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି l ତେଣୁ ଏହି ଚାଷୀମାନେ କିପରି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି l
ଏଥିସହ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଗିଛନ୍ତି । ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଅମଳ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । କାହା ଧାନ ବିଲରେ ପଡିଥିଲା ତ କାହର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡିଥିଲା । ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଏସବୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସେମାନେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାତ୍ୟା ଜନିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀ ଜଣେ ଚାଷୀ ଦରଦୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ସବସିଡ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ବୀପ ହେବ ମେଗା ପୋର୍ଟ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା: ବାଇକ ପଛରେ ଟଣା ହେଲା କୁକୁର, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ