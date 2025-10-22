'ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି'- ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସରକାରଙ୍କ ଧରତୀ ମାତା ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନ l ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗଠନ ହେବ କମିଟି l ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଭିଯାନ l
Published : October 22, 2025 at 10:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି l ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ସାର ୟୁରିଆ ଏବଂ ଡିଏପି ବ୍ୟବହାର ବଢୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ l କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଧରତୀ ମାତା ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗଠନ ହେବ କମିଟି l
ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେବ ଧରତୀ ମାତା ବଞ୍ଚାଓ ନିଗରାନୀ ସମିତି
ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକାଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି l ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ସାର ୟୁରିଆ ଏବଂ ଡିଏପି ବ୍ୟବହାର ବଢୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ l ଧରତୀ ମାତା ବଚାଓ ଅଭିଯାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା ପେରକାଶ କରିଛନ୍ତି l ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ପଠେଇଛି ବିଭାଗ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେବ ଧରତୀ ମାତା ବଞ୍ଚାଓ ନିଗରାନୀ ସମିତି। ଯେଉଁଥିରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ l ସେହିପରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା କମିଟି ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ବି ଏକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ l
ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଦେବା ଫଳରେ ଚାଷ ବଢିଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଆଉ ବଢିଛି ୟୁରିଆ ଡିଏପି ଭଳି ରାସାୟନିକ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା l ଯାହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ l ରାସାୟନିକ ସାର ଛାଡ଼ି ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି- ଧରତୀ ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନ l ଆଉ ସାର ସଙ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଏଡ଼ାଇବାକୁ, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର l
ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପ୍ରଥମେ ସର୍ବାଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 100ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ l ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର କମିଟି ପ୍ରତି ମାସରେ ବୈଠକ କରିବ l ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ l କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ l
ଏହାକୁ ନେଇ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ l ସାଧାରଣତଃ କୃଷକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ, ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଜମିର ମାନ ବା ଉର୍ବରତା କମିଯାଉଛି l ରାସାୟନିକ ସାର ଦ୍ଵାରା ଚାଷ ବଢ଼ିବ, ହେଲେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଚାଷ କଲେ ଫଳ କମିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ l ବହୁତ ଜଲଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ," ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
