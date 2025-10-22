ETV Bharat / state

'ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି'- ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

ସରକାରଙ୍କ ଧରତୀ ମାତା ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନ l ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗଠନ ହେବ କମିଟି l ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଭିଯାନ l

ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି
ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2025 at 10:51 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି l ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ସାର ୟୁରିଆ ଏବଂ ଡିଏପି ବ୍ୟବହାର ବଢୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ l କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଧରତୀ ମାତା ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗଠନ ହେବ କମିଟି l

ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି (ETV BHARAT ODISHA)

ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେବ ଧରତୀ ମାତା ବଞ୍ଚାଓ ନିଗରାନୀ ସମିତି
ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକାଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି l ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ସାର ୟୁରିଆ ଏବଂ ଡିଏପି ବ୍ୟବହାର ବଢୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ l ଧରତୀ ମାତା ବଚାଓ ଅଭିଯାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା ପେରକାଶ କରିଛନ୍ତି l ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ପଠେଇଛି ବିଭାଗ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେବ ଧରତୀ ମାତା ବଞ୍ଚାଓ ନିଗରାନୀ ସମିତି। ଯେଉଁଥିରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ l ସେହିପରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା କମିଟି ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ବି ଏକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ l

ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି
ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି (ETV BHARAT ODISHA)


ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଦେବା ଫଳରେ ଚାଷ ବଢିଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଆଉ ବଢିଛି ୟୁରିଆ ଡିଏପି ଭଳି ରାସାୟନିକ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା l ଯାହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ l ରାସାୟନିକ ସାର ଛାଡ଼ି ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି- ଧରତୀ ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନ l ଆଉ ସାର ସଙ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଏଡ଼ାଇବାକୁ, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର l

ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି
ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି (ETV BHARAT ODISHA)



ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପ୍ରଥମେ ସର୍ବାଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 100ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ l ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର କମିଟି ପ୍ରତି ମାସରେ ବୈଠକ କରିବ l ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ l କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ l

ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି
ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହାକୁ ନେଇ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ l ସାଧାରଣତଃ କୃଷକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ, ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଜମିର ମାନ ବା ଉର୍ବରତା କମିଯାଉଛି l ରାସାୟନିକ ସାର ଦ୍ଵାରା ଚାଷ ବଢ଼ିବ, ହେଲେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଚାଷ କଲେ ଫଳ କମିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ l ବହୁତ ଜଲଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ," ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି
ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକେଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି (ETV BHARAT ODISHA)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

DHARTI MATA BACHAO ABHIYAN
ORGANIC FARMING
ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଧରତୀ ମାତା ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନ
DHARTI MATA BACHAO ABHIYAN

