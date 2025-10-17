ଝୋଟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ନଳିତା ଅଭାବ, ବଡ଼ବଡୁଆଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ମିଳୁନି କାଉଁରିଆ
ନଳିତା ଚାଷ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜ୍ଜନ କରିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପଡ଼ାରେ ଚାଷ ପ୍ରତି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଦୀପାବଳୀରେ କାଉଁରିଆ ଅଭାବ ।
Published : October 17, 2025 at 8:57 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଦୀପାବଳୀ ଅମାବାସ୍ୟା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ନିଜ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କାଉଁରିଆ କାଠିର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଯାହା ବର୍ଷାନୁବର୍ଷ ଧରି ଚଳି ଆସିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାଉଁରିଆ କାଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ବିଡା (୧୦ଟି କାଠି ବିଶିଷ୍ଟ) ପ୍ରତି ୩୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । କାରଣ କାଉଁରିଆ କାଠି ବାହାରୁଥିବା ନଳିତା ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ । କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ?
ଏକଦା ନଳିତା ଚାଷ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଥିଲା ଖ୍ୟାତି:
ରାଜ୍ୟରେ ନଳିତା ଚାଷ ପାଇଁ ଏକଦା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜ୍ଜନ କରିଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମୁଖ୍ୟତଃ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୃଷି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାର ୭୫ % ଲୋକେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ବର୍ଷ ତମାମ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ପନିପରିବା ସମେତ ଝୋଟ ବା ନଳିତା ଚାଷ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳିତା ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ, ଅଖା ଓ କାଉଁରିଆର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।
ନଳିତା ଚାଷ କେବେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ୯ଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ମାର୍ଶାଘାଇ ଭଳି ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ନଳିତା ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା । ନଳିତା ଏକ ଲାଭକାରୀ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏନେଇ ୧୯୭୦ ମସିହାରୁ ନଳିତା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"୧୯୫୩ ମସିହାରୁ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି । ୧୯୭୦ ମସିହା ପାଖାପାଖି ଝୋଟ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । 8ରୁ 10 ଏକର ଜମିରେ ଝୋଟଚାଷ କରିଥିଲି । ସେଥିରୁ ଭଲ ଲାଭ ହେଉଥିଲା । ଆଜିକାଲି ଝୋଟର ଆଉ ରେଟ ନାହିଁ । ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆଉ ଲୋକ ଖଟୁ ନାହାନ୍ତି କି ମଜୁରୀ ଉଠିବନି । ଲୋକ ଏଠି ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଶିଖିବେ, କାଉଁରିଆ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଝୋଟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଝୋଟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କୁଆଡେ ଗଲାଣି । କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କୁଆଡେ ଗଲାଣି, ସେ ତାଙ୍କର ଘରେ ବସିକି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ କାହିଁ ? ।"
ପାଠ ଛାଡି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନଳିତା ଚାଷ:
ନଳିତା ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ଜାଗା ଦେଇ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡି ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଥିବା ଚାଷୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭଦ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ପାଠ ଛାଡିବା ପରେ ଚାଷରେ ମନ ଦେଇଥିଲି । 1981 ମସିହାରେ ଲଳିତା ଚାଷ କରୁଥିଲୁ । ନଳିତା ଚାଷରୁ ଝୋଟ କିଛି ବିକୁ । ଝୋଟ ଚାଷ ଏକ ରକମ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଚଳି ହେଲାନି ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜମିଗୁଡିଏ ଏଠି ବହୁତ ବିକିଲୁ । ସେତେବେଳେ ନଳିତା ଚାଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଉଥିଲା । ଏଠାରୁ ଝୋଟ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଝୋଟ ଚାଷ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରଟି କରାଯାଇଥିଲା । ଏଠି ରିସୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନଟି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ବସିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ନଳିତା ଚାଷ ହୁଏ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଯାକ ଜମି ଏଠି ନଳିତା ଚାଷ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ସେ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି । ନଳିତା ନେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ । ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନଳିତା ଚାଷ କଲେ ଅଧା ରେଟରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ । ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଦରକାର । ଏବେ ବି କାଉଁରିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ରହିଛି ।"
ନଳିତା ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଅଧିକାରୀ:
ପୂର୍ବରୁ ନଳିତା ଚାଷ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳିତା ଚାଷ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ମଲିକ କହିଛନ୍ତି,"ଜିଲ୍ଲାର ଚାରୋଟି ବ୍ଳକ ଯଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ମାର୍ଶାଘାଇ, ଗରଦପୁର ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ନଳିତା ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ହୋଇ ଆସୁଛି । ନଳିତା ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି NGO ଯେମିତିକି ରୋଜା ଏବଂ କାଷ୍ଟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ । ଉଭୟ ଏନଜିଓ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ବ୍ଳକରେ ଯେଉଁ ନଳିତା ଚାଷ ହେଉଛି ସେଥିରୁ କିପରି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିବ, ବ୍ୟାଗ ତିଆରି ହେବ, କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ହେବ ସେନେଇ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ସହ ନଳିତା ଚାଷ କିପରି ଭଲ ହେବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ନଳିତା ଚାଷ ଖରିଫ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ କରାଯାଇ ଏବେ ଅମଳ ହେବ । ଚଳିତବର୍ଷ ଚାରିଟି ବ୍ଲକରେ ୭୯୫ ହେକ୍ଟର ନଳିତା ଚାଷ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରୁ ୨୦-୨୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଝୋଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ । ଗତବର୍ଷ ୮୨୦ ହେକ୍ଟରରେ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ।"
କେମିତି ହୁଏ ଚାଷ:
ଚାଷିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଫଗୁଣ ମାସରେ ନଳିତା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା ପରେ ମଞ୍ଜି ପଡିଥାଏ । କ୍ଷେତରେ ନଳିତା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହୋଇଥାଏ । ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇ ଫୁଲ ହେବା ପରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ କଟା ହୋଇଥାଏ ।