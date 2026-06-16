ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ; ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ
କାଁ ଭାଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ ଆସି ଧାନ ଉଠାଉଛି । ସେଥିରେ ପୁଣି କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 6ରୁ 7 କେଜି କଟନୀ ଛଟଣି କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ-ମୋତିଲାଲ ବାଗ
Published : June 16, 2026 at 3:25 PM IST
ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପି ରବିଧାନ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ିରହିଛି । ଫଳରେ ଅନ୍ନଦାତା ଚାଷୀ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ଜ଼ିଲ୍ଲାର ଅରେଡା, ପଲସଦା, ସାନମାହେଶ୍ୱର, ବରଗାଁ, ଖଡ଼ିଆଳଠାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହଲ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଅରେଡା ରବି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ 25 ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା ପଡି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଖଡ଼ିଆଳ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ 35 ହଜାର, ବରଗାଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ 27 ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ିରହିଛି । ସେହିପରି ସାମମହେଶ୍ୱର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି।
ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ନିଜ ଟୋକାନ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡିରୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡିକୁ ମିଲର ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ, କାଁ ଭାଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ ଆସି ଧାନ ଉଠାଉଛି । ସେଥିରେ ପୁଣି କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 6ରୁ 7 କେଜି କଟନୀ ଛଟଣି କରାଯାଉଛି । ଏପରି କରି ମିଲର ଶୋଷଣ କରୁଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ଏପଟେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନଥିବା କାରଣରୁ ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକାନ ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ହେଲେ ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ମିଲର ପ୍ରତି ଅଙ୍କୁଶ ନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଧାନକୁ ସରକାର ଅତିଶୀଘ୍ର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀକୂଳ । ଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠାଣ ନକଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାରିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଆମେ ଧାନ ବସ୍ତା ଧରି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ । ରାତିରେ ନ ଶୋଇ ଧାନକୁ ଜଗି ବସିଛୁ । 25 ତାରିଖରୁ ଧାନ ନେଇ ଆସିଲୁଣି । ସରକାର 4-8 ଦିନରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପଠାଉଛନ୍ତି ।'
ମହେଶ କୁମାର ନାମକ ଅନ୍ୟଜଣେ ଚାଷୀ କହନ୍ତି, '15 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଧାନ ନେଇ ଆସି ଏଠି ପଡି ରହିଛୁ । ପ୍ରାୟ 25 ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି । ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ମିଲରମାନେ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଯଦି ସପ୍ତହକ ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ନ ନେବେ ତେବେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସରକାର ଧାନ ନ ଉଠାଇବେ ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କର ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଧାନ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବେ । ତେଣୁ ସରକାର ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।'
ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା କମଳଚରଣ ତାଣ୍ଡି କହନ୍ତି, 'ଅନ୍ନଦାତା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଦଲାଲମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ମିଲର୍ସମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ 10 କିଲ ଯାଏ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି । ସବୁଦିନ ଗାଡି ଆସୁନି । ଖରା, ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେତେଦିନ ଯାଏ ନ ହୋଇଛି ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ' ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ; ରଣମାଲ୍ ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମିଳିନି ଟୋକନ' , ମାସେ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ