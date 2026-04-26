ପାଣି ପାଇଁ ତାତିଲେ ଚାଷୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପକାଇଲେ ତାଲା
ଧର୍ମଗଡରେ ଧାନଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାଣି, ଖରିଫ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା । କେନାଳ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଦାବିରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଚାଷୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : April 26, 2026 at 6:53 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ପାଣି ପାଇଁ ତାତିଲେ ଚାଷୀ । ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କେନାଳ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଦାବିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୧୩୦ ସି'ରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଚାଷୀ । ଏପରି କି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଲେ ଧାରଣା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କେନାଳ ପାଣି ଭରସାରେ ଧର୍ମଗଡ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ଧାନ ଅମଳ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କେନାଳ ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବାମ କେନାଳରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଛି । ଆଜି (ରବିବାର) ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଧର୍ମଗଡ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ଭବାନୀପାଟଣା–ରାୟପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୧୩୦ ସିକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କେନାଳରେ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ଚାଷ କାମ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଦାୟୀ କରି ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କାରଣରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା । ଚାଷୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବାମ କେନାଲ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ଧର୍ମଗଡ ଅଞ୍ଚଳର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀ ଚିନ୍ମୟ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ମୋର ଜମି ଅଛି କଣ୍ଟାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବୁଟାରିରେ, ବିଗତ ଏକ ମାସ ହେଲା ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ । ଏବେ ଧାନ ଅମଳ ହେବାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । ଏବେ ଯଦି ପାଣି ନ ମିଳିବ ତେବେ, ସବୁ ଧାନ ମରିଯିବ । ବାରମ୍ୱାର ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ । ଯଦି ପାଣି ନ ଛଡ଼ାଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି