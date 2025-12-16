ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିନଵ ପ୍ରତିବାଦ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୁଚୁରାରେ ବିକିଲେ ଧାନ

ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତାସଲ୍ୟ କରି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଏହି ଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି l

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 16, 2025 at 8:01 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଧାନ ବିଲ ଛାଡ଼ି ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ l ମଣ୍ଡି ବଦଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସ୍ତା ଗଦା କରି ହାତରେ ତରାଜୁ ଧରି ଖୁଚୁରା ଆକାର ରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ l ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଏପରି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ l ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଷୀମାନେ ବସ୍ତାରେ ଧାନ ଆଣି ଖୁଚୁରା ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାନ କିକ୍ରି କରିଥିଲେ l ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାର ଧାନ କ୍ରୟ କରୁ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି l ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଚାଷୀ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା, କଟନୀ ଛଟନୀ, ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି l ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚାଷୀ 2 ଥର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ l

ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀମାନେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି l ଆଜି ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଛି l ସେ ଧାନ କ୍ରୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ଦାବୀ କରିଥିଲେ l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି l

ଚାଷୀଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରତିବାଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ତାହା ନୁହେଁ l ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତାସଲ୍ୟ କରି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଏହି ଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି l

ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସାମନ୍ମୟ ସମିତିର ଆବାହକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର 1 ମାସ ବିଳମ୍ବ ରେ ଖୋଲିଲା l ଆମେ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରେ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ତେବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସବୁଥିଲେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଆମେ ଟୋକନ ପାଉନୁ କି ଧାନ ବିକ୍ରି ଭଲ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ l ଏନେଇ 2 ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାଷୀ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୋଇକି ରହିଲେ l ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କାଲି, ଯେତେବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ "ଯଦି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ" l

ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚେମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ
ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚେମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ (ETV BHARAT ODISHA)



ସମ୍ବଲପୁର କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ,"ଗତ ମାସ 28 ତାରିଖ ରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲାଣି ତେବେ ସରକାର ସବୁ ଚାଷୀ ଙ୍କୁ ଧାନ ଟୋକନ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି l ଏହା ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ର କଥା l ଆମେ 6 ମାସର ସମୟ ନିର୍ଧାରଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଉଧାରୀ ଆଣି ଚାଷ କରିଛୁ l ଉଧାରୀ ଦେଇଥିବା ଲୋକେ ଆସି ଆମ ଘର ଦୁଆରେ ବସିଲେଣି l ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଆମର ଧାନ କିଣୁ ନାହାନ୍ତି l ତେଣୁ ଆମେ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ l"

ପୂର୍ବତନ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ତଳେ ବସି ତରାଜୁ ଧରି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l
ପୂର୍ବତନ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ତଳେ ବସି ତରାଜୁ ଧରି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l (ETV BHARAT ODISHA)


ତେବେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକରଣ ଭିତରେ ଧାନ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଥିବା ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ପସିଛି ରାଜନୀତି l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ଆଜି ନିଜେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ତଳେ ବସି ତରାଜୁ ଧରି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ରୋହିତ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସେ ଦାବୀ କରିଥିଲେ l

ହାତରେ ତରାଜୁ ଧରି ଖୁଚୁରା ଆକାର ରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ l
ହାତରେ ତରାଜୁ ଧରି ଖୁଚୁରା ଆକାର ରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ l (ETV BHARAT ODISHA)



ବିଜେଡି ନେତା ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ପହଂଚିବା ପରେ, ସମ୍ବଲପୁରର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଅବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରୁ କେମିତି ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତେ l ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚେମ୍ବରରେ l ସେଠାରେ ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟୋକନ ପାଇନଥିବା 11 ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି l ବାକି ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1% ମଧ୍ୟ ନାହିଁ l ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ l ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ l ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାଂକେତିକ ଭାବେ କରିଥିବାରୁ 2ଟାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ l

ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। (ETV BHARAT ODISHA)

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆଜି ବକେୟା ଟୋକନ ଆସିଯିବ ବୋଲି l ଏନେଇ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି l ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟୋକନ ଆସିବା ବାକିଥିଲା ସବୁ ଆସିଯାଇଛି l ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟୋକନର ପ୍ରାୟ 50% ଧାନ କିଣା ସରିଛି l ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟୋକନରେ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ କିଣା ଯିବ," ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

