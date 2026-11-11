ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ! ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗର୍ଜିଲେ ଚାଷୀ, ଆରଡିସିଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୦ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
ଆନ୍ଦୋଳନ ଅବସରରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 11, 2026 at 10:51 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଧାନ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ସରକାରୀ ନୀତିକୁ ଚାଷୀ ମାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରି ପ୍ରତିବାଦ । ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ । "ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି"ର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡ଼ିସି (RDC) ଅଧୀନସ୍ଥ ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ବିଶାଳ ଚେତାବନୀ ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ।
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅବସରରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଜେଲ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡେରା ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚେତାବନୀ ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହି ସମାବେଶରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀ ନେତା ଲିଙ୍ଗରାଜ, ସରୋଜ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆବାହକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ସମେତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷୀନେତାମାନେ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ନୀତିକୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଚାଷୀ ନେତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୃଷି ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଅଣାଗଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ ।
ସମାବେଶ ସ୍ଥଳରୁ ବାହାରି ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡ଼ିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆରଡ଼ିସିଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ୧୦ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରମୁଖ ଦାବି....
ଚଳିତ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଳରେ ଯେପରି ଟୋକନ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ।
ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଓ ଅଧିକାର: ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସହ ଅସଲ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ, ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିବା ଯାଏ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପଞ୍ଜୀକରଣ’ ଓ ଆତ୍ମଘାତି କଲମ୍-୨’ କାମ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉ।
ଏକକାଳୀନ ଟୋକନ୍: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମରୁ ଏକକାଳୀନ ଟୋକନ୍ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ।
ଧାନ କିଣା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି: ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୫ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ଅଣ-ଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ ୨୦ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ।
ମିଲର୍ସ ରାଜୁତି ବନ୍ଦ ଓ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ: ‘ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି’ (DLPC)କୁ ପୁନଃ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ।
ଫସଲ ବିବିଧକରଣ ଓ MSP: ଫସଲ ବିବିଧକରଣ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ଘୋଷଣା ସହ ଡାଲି, ତେଲଜାତୀୟ ଓ ଅଣ-ଧାନ ଫସଲର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ MSP ଦରରେ ମଣ୍ଡିରେ କିଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ।
ଏହି ଅବସରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆବାହକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀ ନେତା ଲିଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ଧାନ କ୍ରୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ସମାବେଶ କରିବାର ମୂଖ୍ୟ ଉଦେଶ୍ୟ ଓଡିଶାର ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟକୁ ଜଟିଳ କରୁଛନ୍ତି l ଗତବର୍ଷ ସରକାର ବଂଶାବଳୀକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟକକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସହ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ତାଳମେଳ ନ ରହିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ନେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିଲା l
ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ୱେ FCI ଚାଉଳ ଉଠାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମିଲର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉଳ ଜମା ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଅସହାୟ l ଏହି ବୟାନ ଯୋଗୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆମେ ଏହି ଚେତାବନୀ ସମାବେଶ କରିଛୁ l ଅନ୍ୟପଟେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ ଗତ ବର୍ଷ 142 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 160 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଡିଶା ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ 92 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକଟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ କମାଇ 78 ଲକ୍ଷ୍ ମେଟ୍ରିକଟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି l ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଧାନ କଣ ପାଇଁ କିଣା ଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା ଲିଙ୍ଗରାଜ l
ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ମୟ ସମିତିର ଆବାହକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥାଏ, ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଆମେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରଂଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ l ସରକାର ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ ନକଲେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବେ l
ପରିଶେଷରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଏହି ଏକତା ଓ ଚେତାବନୀ ବିକ୍ଷୋଭ ସରକାରୀ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦର ରୂପ ନେଇଛି। ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି ୧୦ ଦଫା ଦାବି ଏବଂ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିକୁ ବ୍ୟାପିବ ବୋଲି ଚାଷୀ ନେତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲବୀମା ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନା କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାର୍ଥରେ- ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର