ଧାନ ଉଠାଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ: ଟାର୍ଗେଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ
ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଣର ଟାର୍ଗେଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚାଷୀ ଆଜି ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ
Published : June 17, 2026 at 5:47 PM IST
KALAHANDI MANDI MISMANAGEMENT, କଳାହାଣ୍ଡି: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ କିଣା ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ହେଲେ ଶିତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୋଠରୀ ଭିତରେ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ହିଁ ସମିତି ରହୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା ସମୀକ୍ଷା ।
ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଚିରକାଳ । ସରକାର ବଦଳିଲେ, ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ବଦଳିଲେ ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଲା ନାହିଁ । ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ବି ଠିକ୍ ସେମିତି । କାରଣ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ ବିକ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନାଇବସିଛି ଚାଷୀ ପୁଅ ।
ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ପଣ୍ଡିଗାଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ । ଧାନ ଉଠାଣ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ନେଇ ପଣ୍ଡିଗାଁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା l ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଂଚି ଧାନ ଉଠାଣ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ଏବଂ ମଣ୍ଡିର ଟାର୍ଗେଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାପରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଣର ଟାର୍ଗେଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚାଷୀ ଆଜି (ବୁଧବାର) ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି l ଫଳରେ ଚାଷୀ କଲମପୁର ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ଏବଂ ମୁଖିଗୁଡାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଅବରୋଧ କରି ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି l ଯେତେବେଳ ଯାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ମୁତାବକ ମଣ୍ଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l
ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ ବିପିନ ପ୍ରଧାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗତ ୬ ତାରିଖରେ କଲମପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ । ଆଉ ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଲେ । ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଯେ, ମଣ୍ଡିରେ ଅଖା ବସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ଯେହେତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ମଣ୍ଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଉ । ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ବସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁକରି ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ । ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଲେ, ହେଲେ ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦାବି ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ୍ କରିଛୁ । ଯେହେତୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମଣ୍ଡି ରହିଛି, ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ ଧାନ ଭିଜି ଯିବ । ଆଉ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସରକାର ଆମ ଦାବି ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛୁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଧାନ ଉଠାଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସାମିଲ ହେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି