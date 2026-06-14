ETV Bharat / state

ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ; ରଣମାଲ୍ ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ । ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍ । ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ।ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଚାଷୀ ।ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ

FARMERS PROTEST IN KALAHANDI
ମଣ୍ଡିରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 14, 2026 at 9:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଳାହାଣ୍ଡି: ମଣ୍ଡିରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଚାଷୀ । ସରକାର ବଦଳିଲେ, ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ବଦଳିଲେ ହେଲେ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଲା ନାହିଁ ।ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ବି ଠିକ ସେମିତି ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ତେଣୁ ଆଜି (ରବିବାର) କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଳକ ରଣମାଲ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।

ମଣ୍ଡିରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ମେ ୨୦ ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଚାଷୀ ଧାନ ଆଣି ମଣ୍ଡିରେ ରଖିଥିଲେ ହେଲେ ଆଜିକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଲାଣି ମଣ୍ଡିରୁ ମୁଠାଏ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ । ସେପଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଭିଜିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ମିଲର୍ସ ମଣ୍ଡିକୁ ଗାଡ଼ି ପଠାଉ ନଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡି ଶ୍ରମିକମାନେ ବସ୍ତା ପିଛା ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଫଳରେ ନିରୀହ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବାରମ୍ୱାର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ନେହୁରା କଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉଠୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।

FARMERS PROTEST IN KALAHANDI
ମଣ୍ଡିରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)

ରଣମାଲ୍ ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ୫୦,୦୦୦ ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଧାନ ରହିଥିବା ବେଳେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବାରୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଗାତକାଲି ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଆନ୍ଦୋଳନସ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ । ଫଳରେ ଆଜି ରବିବାର ସକାଳୁ ଚାଷୀମାନେ ରଣମାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।

FARMERS PROTEST IN KALAHANDI
ମଣ୍ଡିରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ଚାଷୀ ବିରାଜ ବାଗ କହିଛନ୍ତି,"ମେ ୨୦ ତାରିଖରୁ ପ୍ରଶାସନ ଟୋକନ ଦେଲା ତଥାପି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପାଣି, ମଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ୮ ଦିନ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା । ଏହାସହ ଦିନକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଧାନ ନେଉଛି ମିଲର୍, ସେଥରେ ପୁଣି ଆଖା ବସ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ । ଚାଷୀମାନେ ବସ୍ତା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ? ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଲନ ଜାରି ରହିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାରମ୍ୱାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 'ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମିଳିନି ଟୋକନ' , ମାସେ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

PADDY PROCUREMENT PROBLEM
କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା
KALAHANDI MANDI MISMANAGEMENT
ODISHA PADDY PROCUREMENT
FARMERS PROTEST KALAHANDI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.