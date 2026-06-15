ଧାନ ଉଠାଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସାମିଲ ହେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ RMC ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠାଣ ପ୍ରକିୟା ମନ୍ଥର । ୨୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ । ରିପୋର୍ଟ- ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : June 15, 2026 at 4:37 PM IST
ଜୁନାଗଡ଼ (କଳାହାଣ୍ଡି): ଧାନ ଉଠାଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ କିଣାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜୁନାଗଡ଼ RMC ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠାଣ ପ୍ରକିୟା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ପଡିରହିଛି । ମଣ୍ଡିରୁ ଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠାଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି (ସୋମବାର) ଜୁନାଗଡ ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବରଗଡ଼-ବାରୋଗୁମା ୨୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି, ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ ଭଏ ଚଲାନ କହିଛନ୍ତି," ଆମର ଏଠାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ହେଲେ ସରକାର ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି । ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ଆଜିକୁ ୧୫ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି । ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । କେବଳ ୧ ପ୍ରତିଶତ ଧାନ ଉଠିଛି । ବଳକା ଧାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠୁ ନାହିଁ, ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଉନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖ ପରେ ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ।"
ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି(ସୋମବାର) ଧାନ ଉଠିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରି୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ; ରଣମାଲ୍ ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବାରମ୍ୱାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି