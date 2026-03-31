ବଲାଙ୍ଗିର ଚାଷୀଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ଧାନ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ: ପ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଡାଟା ଅପରେଟର ଗିରଫ୍
ମୋଟ୍ ୧୧ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୪୫୫ କ୍ବିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ । DRCSଙ୍କ ଏତଲା ପରେ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ୍ । ସେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 31, 2026 at 10:58 AM IST
ବଲାଙ୍ଗିର: ବଲାଙ୍ଗିର ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେନି ତାଙ୍କ ଧାନ ବିକା ଟଙ୍କା । ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଡିଆରସିଏସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଦେଲେ ଥାନାରେ ଏତଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଜଣେ ପ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଜଣେ ଡାଟା ଅପରେଟର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୧ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ୪୫୫ କ୍ବିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନର ଟଙ୍କା ଏମାନେ ହଡ଼ପ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ପ୍ୟାକ୍ସରୁ । ଏଠି ନକଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି l ୧୧ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ l ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ଧୂମାଭଟା ପ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ଚିନ୍ତାମଣି ମଲ୍ଲିକ ଓ ଡିଇଓ ହୃଷୀକେଶ ବୁଡେକ l ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗିର ଡିଆରସିଏସ୍ ଓ ପାଟଣାଗଡ଼ ଏଆରସିଏସ୍ ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା l ତଦନ୍ତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ୧୪ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ୩୪୩ ଟଙ୍କା ଧାନ ବିକ୍ରି ଓ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ରାଶି ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡିଥିଲା l
ଯେଉଁଥିରେ ୧୧ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ୪୭୭.୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରିର ୧୧ ଲକ୍ଷ ୩୧ ହଜାର୨୬୮ ଟଙ୍କା ଓ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ବାବଦକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୪୯ ହଜାର ୭୪ ଟଙ୍କା ରହିଛି I ଏଯାଏଁ ଏହିସବୁ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥିବା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗିର ଡିଆରସିଏସ୍ ପ୍ରମୋଦ ବରିହା l ଏହାପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ନେଇ ଡିଆରସିଏସ୍ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବରିହା ବେଲପଡା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ l ଏତଲା ଆଧାରରେ ଥାନା କେସ ନମ୍ବର ୭୯/୨୦୨୬ରେ BNS ଦଫା ୩୧୮ (୪),୩୩୮, ୩୩୬(୩), ୩୪୦(୨) ଏବଂ ୩(୫)ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗରେ ଧୂମାଭଟା ପ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ଚିନ୍ତାମଣି ମଲ୍ଲିକ ଓ ଡିଇଓ ହୃଷୀକେଶ ବୁଡେକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଚାଷୀ ସୁଶୀଲ ମାଝୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ," ମୁଁ ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ମୋର ଧାନ ଧୁମଭଟା ପ୍ୟାକ୍ସରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲି । ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ଟୋକନ ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରେ ମୁଁ ପେକ୍ସରେ ଧାନ ଦେଇଥିଲି । ହେଲେ ମୋ ଧାନ ବିକ୍ରି ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳି ନ ଥିଲା । ପରେ ମୁଁ ସବୁଠି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲି । ଏବେ ମୋ ପରିବାର ପୋଷଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି । ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢା, ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି । ମୋତେ ମୋ ଧାନ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ନ ହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ପାଟଣାଗଡ଼ ଏସଡିପିଓ ସଦାନନ୍ଦ ପୂଝାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ବଲାଙ୍ଗିର ଡିଆରସିଏସ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ୧୧ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ୪୭୭ କ୍ବିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ବୋଲି । ଯାହାର ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ଏଥିରେ ଏହି ପେକ୍ସର୍ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଡିଇଓଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛୁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଧାନ ବିକ୍ରି ଓ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନିୟମ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କରିଛି ଓ କେତେ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛି, ତାର ତଥ୍ୟ ସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥାଏ । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ୟାକ୍ସଠାରେ ସେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ପରେ ତାର ତଥ୍ୟକୁ ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରା ଯାଇଥାଏ । ସେଟେଲାଇଟ ଚିତ୍ର ଓ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ପରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତା ପାଖକୁ ଟୋକନ ଆସି ଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରେ ସେ ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ଧାନ ଦେଇ ରିସିଭ୍ ନେଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ତାର ଡିପିଟି ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ କୁ ଧାନ ବିକ୍ରିର ସବୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନସଫର୍ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ସର ଡାଟା ଅପରେଟର ଓ ସମ୍ପାଦକ ଏହାର ତଥ୍ୟ ଭରି ଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ଏଥିରେ ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନକଲି କାଗଜ ରିସ୍ପିଟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର