40 ବର୍ଷ ପରେ ହସିବେ ଚାଷୀ, ଛିଣ୍ଡାଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍
ଛିଣ୍ଡା ଖରାସ୍ରୋତା ନଈ ଉପରେ ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ପାଖାପାଖି 8-10ଟି ପଂଚାୟତର 40 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ l
Published : December 16, 2025 at 10:39 PM IST
ଯାଜପୁର: 40 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଁହରେ ହସ ଫୁଟାଇଲା ବର୍ତମାନ ସରକାର l 14 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଛିଣ୍ଡା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ l ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଛିଣ୍ଡାଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ପାଣି ନଥିବା ଯୋଗୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଚାଷଜମି l ଘାସ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଛି ନଈପଠା। ଦିନେ ଯୋଉଠି ହସୁଥିଲା ସବୁଜ କ୍ଷେତ, ଆଜି ସେହି ସ୍ଥାନ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଚରାଭୁଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବିକା। ଏବେ ପୁଣି ସବୁଜିମା ହେବ କ୍ଷେତ, ହସିବ ଚାଷୀ l କୋରେଇ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଟିକପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଛିଣ୍ଡାଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଉପରେ ନଦୀ ପାଣିକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ l ଚାଷୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ବପ୍ନ ହେବ ସଫଳ l ସେପଟେ ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।
ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଟିକପଡା ସ୍ଥିତ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ଛିଣ୍ଡାଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ l ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରସ୍ରୋତା ନଈରେ ପାଣି ଆସିଲେ ଫୁଲିଉଠେ ତାର ଶାଖା ନାଳ ଛିଣ୍ଡା ଖରସ୍ରୋତା। ପାଣି ଖସିଗଲେ ଏହି ନଦୀଟି ପଡିଆର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାଖା ନାଳରେ ଚାଷ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ମହଜ୍ଜୁଦ ରହେନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ନଦୀ ବଢ଼ି ହେଲେ ଏହି ନଦୀରେ ଏତେ ପାଣି ଆସେ ଯେ ପାଖା ପାଖି କୋରେଇ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 8-10ଟି ପଂଚାୟତ ଯଥା ଖଣ୍ଡିତର, ପହଙ୍ଗା, ଶ୍ରୀମନ୍ତପୁର, ଟିକରପଡା, ପୋଡାଜାଗୁଳି, ଗନ୍ଧଣ, ପରୀକଇଁଚି ଓ ଭୋଟକା ଆଦି ପଂଚାୟତ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହେ l ତେବେ ଏହି ପଂଚାୟତ ଗୁଡିକୁ ନଦୀବଢିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଏଠାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଫଳରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଲା ଏହି ଛିଣ୍ଡା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ l
ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଶାଖା ନଦୀ ପୋତାଶ୍ରୟ ପାଲଟିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସ୍ତର କମିଗଲା, ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିବାକୁ ପାଣି ପାଇଲେନି। ଫଳରେ ଦିର୍ଘ ୩ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କୋରାଇ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁ ଓ ୬୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜନ ସାଧାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁିଛନ୍ତି । ଏହି ନାଳର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଖରସ୍ରୋତା ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ ନାମରେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରାଯିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଚାଷୀ ମଦନ ସେଠୀ କୁହନ୍ତି, "ନଈ ମୁଁହଟା ବନ୍ଦ ହେଇ ଶୁଖିଲା ପଡିଗଲା ଯୋଗୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ହାତଗୋଡ଼ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଛୁ। ପାଣି ନଥିବାରୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ ନକରିପାରି ଚୁପ ହୋଇ ବସିଛୁ l ମୋହନ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଜଲଦି କାମ ସରିଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକାର ପାଇବୁ l ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିଲ ପଡିଆ ପଡିଛି l ଏହି ପାଖରେ 4ଟା ପଂଚାୟତର ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି l ଏଠି ବୋଇତାଳୁ, କାକୁଡି, ଜହ୍ନି ଭଳି ଫସଲ କରାଯାଉଛି l କେନାଲଟା ହେଲେ ନଦୀ ପାଣି ଆସିପାରିବ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଇ ପାରିବୁ l ଖାଲି ଶୁଭ ଦେଲେ ହେବନାହିଁ ଯେତେଶିଘ୍ର କାମ ସାରିବେ ପାଣି ଆସିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ l"
ସେହିପରି ଖରସ୍ରୋତା ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ସମିତି ସଦସ୍ୟ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ନୂତନ ସରକାର ଆମ ଦାବିକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି l ଖରସ୍ରୋତା ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ସମିତି ଆଜକୁ 14 ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ ବର୍ଷିଆନ ନେତା ବେଣୁଧର ଦୋବାଈଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚଳେଇ ଆସିଥିଲେ l ମୁଖକାରଣ ହେଉଛି ବଂଚିଥିବା ନଦୀକୁ ମାରିଦେବାର କାହାରି ଅଧିକାର ନାହିଁ l ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାଟି ଦିନୁ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ହେଉଛି ମୂଳ ଖରସ୍ରୋତା l ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକରପଡ଼ା ନିକଟରେ ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ କରି ନଦୀର ମୁଁହ ଖୋଲିବ ଏଥିସହିତ ଖଣ୍ଡିତର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ ଅଛି ପାଣିଗଲେ ମହଜୁଦ ରହିବ, ଚାଷୀମାନେ ଏହି ପାଣିରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ l ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଘ୍ର ଶେଷ ହେବ l ଯେପରି ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ 4କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେନେଜ କରି ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଓ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ ପାଇଁ ଆସିଛି l ଆମେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହାର ଆହୁରୀ ଅନେକ କାମ ଅଛି l ଦୁଇ ପଟେ ଡ୍ରେନ ହୋଇ ଯେମିତି ବର୍ଷକ 12 ମାସ ପାଣି ରହିବ ସେଠି ଡଙ୍ଗାବି ଚାଲିବ, କୈବର୍ତ୍ତମାନେ ମାଛ ଧରିବେ l ଏଵଂ ଏପରିକି ବିଶ୍ଵାସ୍ତରୀୟ ସନ୍ତରଣ ହେଉଛି ଶାନ୍ତକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଏକ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ l"
ଅନେକ ସମୟରେ ଛିଣ୍ଡାଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବଢ଼ି ହେବା ଯୋଗୁ କୋରେଇ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ପଂଚାୟତ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ରହିଥାଏ l ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ନଦୀରେ ଘେରିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପରେ ପଂଚାୟତ ବାସୀଙ୍କ ନଦୀବଢ଼ିର ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦ୍ଵିଗୁଣୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଛିଣ୍ଡା ଖରସ୍ରୋତାରେ ଆଉ ପାଣି ନରହିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଚରାଭୂମି ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳ ପଡିଆ ପାଲଟିଗଲା । ଏଠିକାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଆଉ କୌଣସି ଫସଲ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ l ପରବର୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି କିଛି ଚାଷୀ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପାଣି ଆଣି ଧାନ, ଆଖୁ, ବୋଇତାଳୁ, କୋବି, କଲରା, ପୋଟଳ ଓ ବାଦାମ ଚାଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ l ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥୁଲା l ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଏହି ଶାଖା ନଈର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ବାସୀ ନେତା ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ଏହି ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମିଳେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି l ଏଭଳି ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାୟତଃ 40 ବର୍ଷ l ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଣ୍ଡା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର। ପାଖାପାଖି 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଶ୍ରିବନ୍ତ୍ ପୁର ଠାରୁ ଖଣ୍ଡିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଣ୍ଡା ଖରସ୍ରୋତା ନାଳର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ଓ ଟିକରପଡ଼ା ଠାରେ ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କୋରାଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ୍ ନାୟକ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଷୀ ମୁଁହରେ ହସ୍ଫୁଟିଛି l
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରମେଶ ବିଶ୍ଵାଳ କୁହନ୍ତି, "ଆଜ୍ଞା ଏହି ସ୍ଲୁଇ ଗେଟ୍ ଶେଷ ହେଲେ ଛିଣ୍ଡା ଖରାସ୍ରୋତା ନଦୀକୂଳରେ ରହୁଥୁବା ପାଖାପାଖି 50 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ l ଆଜ୍ଞା ଛିଣ୍ଡାଖରାସ୍ରୋତା ଉପରେ 35-40 ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ ଘେରି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନଦୀକୂଳ ଲୋକେ ପାଣି ଦେଖିନାହାନ୍ତି l ଚାଷ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି l ତେବେ ଏହି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଶିଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଧର୍ମଶାଳା ଓ କୋରେଇର 6-7ଟି ପଂଚାୟତର 50 ହଜାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ l ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ସୁବିଧା ନଥିଲା ନଦୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଆସିବା ଯୋଗୁ ଆଜକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ l ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖୁ ଜଳସମ୍ପାଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘେରିବନ୍ଦ କରି ପାଣିକୁ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା l ଯାହାଫଳରେ ଛିଣ୍ଡାଖରାସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା l ଯାହାଫଳରେ ଖଣ୍ଡିତର ଠାରୁ ପହଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ଆଦୌ ଚାଷ କରି ପାରିଲେନାହିଁ l ଛିଣ୍ଡାଖରାସ୍ରୋତା ନଦୀରେ କେବଳ ନଦୀବଢ଼ି ସମୟରେ ପାଣି ହେଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ l ଯାହାଫଳରେ ଛିଣ୍ଡା ଖରାସ୍ରୋତା ନଈ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥୁବା ଚାଷୀ 1998 ମସିହା ପର ଠାରୁ ଆଦୌ ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି l ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀ ପନିପରିବା ଚାଷ ବର୍ଷକୁ ବାର ମାସ କରିଥାନ୍ତି l ଶେଷରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଛିଣ୍ଡାଖରାସ୍ରୋତା ଉପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଶିଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ କରିବାକୁ l ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ l"
ଆକାଶ ଦାସ୍ ନାୟକ କୋରାଇ ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତି, "ଅନେକ ଦିନର ଆମର ସ୍ବପ୍ନ ପୁରା ହେଇଛି l ଅନେକ ଦିନର ଦାବି ଇଏ l ଛିଣ୍ଡା ଖରାସ୍ରୋତା ନଦୀରେ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଖାପାଖି 7ଟି ପଂଚାୟତ ଏଵଂ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ତିନିଟି ପଂଚାୟତର ଚାଷୀଙ୍କର ଜୀବନ ରେଖା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ l ଏହି ଛିଣ୍ଡା ଖରାସ୍ରୋତା ନଈ ଉପରେ ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ପାଖାପାଖି 8-10ଟି ପଂଚାୟତର 40 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ l ଏଵଂ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହି ଛିଣ୍ଡା ଖରାସ୍ରୋତା ନଈ ମୃତ ହେଇଯାଇଥିଲା l ଅନେକ ଦିନର ଦାବି ଫଳରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ନିଜଟରେ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲି l ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଛିଣ୍ଡାଖରାସ୍ରୋତା ନଈର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା l ପାଖାପାଖି 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର କରାଗଲା ଏଵଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି l"
ଚାଷୀ ହସିଲେ ଦେଶ ହସିବ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଟିକରପଡା ନିକଟରେ ନଦୀରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ l ତୁରନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଗଲେ ଏଠାକାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ l
