ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା; ପ୍ରତିବାଦରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ
Published : December 12, 2025 at 6:16 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: "ଯଦି ଆମର ଧାନ ବିକ୍ରି ନହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଘରେ ମରିବୁ, ତ ଆମେ ଯଦି ଘରେ ମରିବୁ ତାହେଲେ ଗିରଫ ହୋଇ ଥାନାରେ କାହିଁକି ନମରିବୁ, ଦରକାର ପଡିଲେ ମାରିବୁ ମଧ୍ୟ l ଆମେ ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଡରୁ ନାହୁଁ " ବୋଲି ଏଭଳି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର l ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିରେ।
ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ଦିନ 11ଟାରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରେମେଡ଼ ଛକଠାରେ ମୁମ୍ବାଇ -କୋଲକାତା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-53 ଓ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ବାଇପାସ ଛକଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 55କୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ସମ୍ବଲପୁର- ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ -15ର ଧମା ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ କରି ଖଳାରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ l ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ଟୋକନ ନେଇ ମେସେଜ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି l
ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର-ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର-ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର-କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର-ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ମାଲବାହୀ ଗାଡି ଅଟକି ରହିଛି l ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ l ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲା ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ l ଆଉ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନାହାନ୍ତି l ତେବେ ସବୁ ନିଷ୍ପତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଉଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ 45 ହଜାର ଚାଷୀ ଟୋକନ ନପାଇ ବସିଛନ୍ତି l ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଉଧାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଘର ଦୁଆରେ ଆସି ବସିଲେଣି l ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଯେଉଁ 8 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଗୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କ୍ରୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏହିଭଳି ମସୁଧା କରୁଛନ୍ତି l"
ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମ୍ୱନ୍ମୟ ସମିତିର ଆବାହକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ନାହିଁ l ଚାଷୀର ଧାନ ନକିଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟୋକନ୍ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରି ଏକ ସୁନିୟୋଜିତ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି l ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅସହାୟତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛୁ l ତେଣୁ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକରି ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକେନ୍ଦ୍ରିକରଣ ନକରାଯାଇଛି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l
ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତିକରଣ l ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ରେମେଡ଼ ଛକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରେଢ଼ାଖୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଧାରଣାରେ ବସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ l ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଅଟେ ବୋଲି କହିଥିଲେ l ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, "ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତେବେ ଟୋକନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁଥିଲା l" ଏହା ସହ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି l ତେବେ ଗତ ବିଜେଡି ସରକାର ଚାଷୀ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା 100 ବୋନସ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l"
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ଲାଇନ ଟ୍ରକ ଅଟକି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l କୋଲକାତାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଲାଇନ ଟ୍ରକର ଡ୍ରାଇଭର ଏମଡି ଇକ୍ତାରୁଲ ଇସଲାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ହଠାତ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଗଲା l ଆମେ ଜାଣି ନଥିଲୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୌଚାଳୟ ସବୁର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l ଗଡି ଅଟକି ଯିବାରୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ୱେ ବିଲ ଲାପ୍ସ ହୋଇଗଲେ ଆମକୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଥାଏ l"
ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ACSO ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା 64,330 ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 61892 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଦିଆଯାଇ ସରିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ 2438 ଜଣ ଚାଷୀ ବାକି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରୁ 2165 ଚାଷୀଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଜନିତ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁ ଟୋକନ ମିଳି ପାରିନି l
