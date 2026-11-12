ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ
ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଜମିର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ମାଲିକ ଓ ଚାଷୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : November 12, 2026 at 8:46 PM IST
Kalahandi Farmers dissatisfaction, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି): ଜୁନାଗଡ଼- ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂତନ ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ଗମନାଗମନ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ନୂଆ ଦିଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇବା ଆଶଙ୍କାରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜମି ମାଲିକ ଓ ଚାଷୀ । ଏହାକୁ ନେଇ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଜମିର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ମାଲିକ ଓ ଚାଷୀ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ଼ ଠାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ସହ ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନୂଆ ଦିଗ ମିଳିବ । ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚାଷଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । କାରଣ ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଚାଷଜମି ହିଁ ଜୀବିକା ଓ ଆୟର ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜମି ହରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନଜୀବିକା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ କେବଳ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଧାର ନକରି ଜମିର ପ୍ରକୃତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଜମିର ଆର୍ଥିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସହ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବିକାଶର ରେଳଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବାବେଳେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଯେପରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବିକା ହରାଇ ଦେବାକୁ ନପଡ଼େ, ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ୍ କରି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହାକୁ ନେଇ କୋକସରା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଅଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଯେ, କୋକସରା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି କୋକସରା ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ କୋକସରାର ୧୪ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ୭୫୧ ଜଣ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଖାତାରୁ ପାଖାପାଖି ୩୩୧ ଏକର ଜମି ଯାହାକି ଉର୍ବର ଜମି ଓ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପାଣି ପାଇ ଦୁଇ ଫସଲ ହେଉଛି। ସେହି ଜମିଗୁଡ଼ିକ ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଜମିଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଦର ଅଛି, ସରକାରୀ ଆକାରରେ ତାହା ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ହଜାରରୁ ପାଖାପାଖି ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛି । ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଯଦି ଆପଣ ଜମି କିଣିବାକୁ ଯିବେ, ତେବେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ବଜାର ଦର ଅନୁସାରେ ଆମର ଜମି ନିଆଯାଉ । ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ କୋକସରା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଆମର ପ୍ରାୟ ୩୩୧ ଏକର ଜମି ଏଥିରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଟ୍ଟାଦାର ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଜମିର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁ । ଯଦି କେବଳ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଧାରରେ ଆମକୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ଜମିର ପ୍ରକୃତ ଓ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ: ସ୍କୁଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଧାନ ବିଲରୁ ମିଳିଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ, ପୋଲିସର ତନାଘନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି)